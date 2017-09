(tekst: PvdA Leeuwarden)

Schriftelijke vragen van de PvdA-fractie Leeuwarden aan het College van B&W als bedoeld in artikel 41 van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen van Leeuwarden.

Leeuwarden 16-09-2017

Recentelijk is onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Leeuwarden de ‘Waterkaart Leeuwarden’ uitgegeven. Deze mooie, groot uitgevoerde en overzichtelijke kaart moet, denken we, o.a. de watersport in en om Leeuwarden bevorderen en moet een goede gids zijn voor de bootjesmensen om een mooie toeristische route te varen. Voorwaar; een nobel streven.

Van verschillende kanten hebben we helaas toch negatieve reacties ontvangen over deze waterkaart.

We hebben ons vervolgens laten informeren door toeristisch Wergea en door de VVV in Leeuwarden.

Beide organisaties hebben ook negatieve reacties ontvangen.

We richten onze vragen op Wergea e.o. omdat we daarover de kritiek hebben vernomen. De kaart beschouwend denken we dat de gemaakte opmerkingen voor de gehele waterkaart gelden.

Bijgevoegd zijn twee kaartuitsneden ter verduidelijking van de vragen.

We komen tot de volgende vragen.

Van de bruggen door Wergea worden alleen de doorvaarthoogten in gesloten toestand genoemd. Dit zijn doorvaarthoogten van respectievelijk 0.97, 0.76, en 0.68 meter. Daarmee wordt een sloepeigenaar e.a. bepaald niet van harte uitgenodigd of verleid om deze route te varen. De bruggen in Wergea zijn echter ‘beweegbaar’ en hebben een onbeperkte doorvaarthoogte. Waarom is voor deze wijze van noteren gekozen en kan dat nog ongedaan worden gemaakt?

Waarom is een pracht vaartje als de Meanewei niet als sloepenroute aangemerkt terwijl het om een heel mooi vaartje gaat en waar door sloepen, en boten van vergelijkbaar formaat, steeds meer gebruik van wordt gemaakt?

Waarom zijn van bv de Palmabrêge en de Tuutse doorvaarthoogten gegeven van respectievelijk 3.00 en 2.99 meter terwijl het hier om beweegbare bruggen gaat en er van hoogtebeperking geen sprake is.

Deze opmerking geldt trouwens voor alle op deze waterkaart vermelde bruggen. Deze wijze van informatievoorziening is incompleet en lijkt zeer onwenselijk. Bent dat met ons eens en zo nee waarom niet.

Is er overleg en afstemming geweest met bv de VVV, Pleatslik Belang Wergea (PBWergea) en Plaatselijk Belang Eagum en Toeristisch Wergea en zo nee, waarom niet?

Is het correct dat de Plaatselijke Belangen en Toeristisch Wergea niet zijn benaderd voor een wervende tekst over hun dorpen en zo nee, waarom niet?

In een proefdruk werd de vaarroute door Wergea (Wergeasterfeart) nog nadrukkelijk aangegeven als de aan te raden route door het dorp . In de definitieve versie is dit gewijzigd en is de aanbevolen vaarroute om Wergea heen (Nije Waring). Navraag leerde dat de route door Wergea te gevaarlijk werd geacht. Kunt u dat uitleggen zeker gezien de grote uitgaven aan de beweegbare brug in het centrum van Wergea?

Is het mogelijk om de vaarroute door het dorp weer op te waarderen tot sloepenroute? En zo nee waarom niet?

Is het mogelijk om in de eerstvolgende uitgave aan te geven of het om een beweegbare of vaste brug gaat en tevens de doorvaarthoogte in gesloten toestand te vermelden en zo nee waarom niet?

Is het mogelijk om de volgende uitgave te laten verschijnen voor 1 april 2018 en de VVV’s en andere uitgifte punten te voorzien van deze nieuwe en geoptimaliseerde waterkaart en zo nee, waarom niet?