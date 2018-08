Gelukkig heeft mijn vrouw de periode kamperen bijna afgesloten. Ze heeft het item slapen ineen tent tijdens de vakantie ingeruild voor slapen in een tenthuisje. Een tenthuisje is ook een tent, maar met een normaal bed en elektriciteit zodat je alle spullen op kunt laden die je op de hoogte houden van de wereld buiten de camping. Nadeel is dat ze me hierdoor heeft overgehaald om mee te gaan op vakantie.

Maar dit terzijde, jullie zullen het over een paar weken beleven in deze rubriek. Maar als ik mazzel heb, zijn dit haar laatste kampeerstuiptrekkingen en boekt ze volgend jaar gewoon een hotel, met een bad, een balkon, een restaurant en vooral, een inpandige wc.

Benodigdheden:

1 stokbrood

50 gram knoflookboter

2 grote uien, in ringen

2 groene pepers, in ringetjes

2 30 gram boter

2 eetlepels oestersaus

500 gram rosbief, in plakken

500 gram mozzarella, in plakken

Bereidingswijze:

Stoof de uien met de peperringetjes in de boter zacht. Roer daarna de oestersaus er door. Snijd het brood in plakken van 2 centimeter dik, maar laat ze aan de onderkant aan elkaar zitten. Bestrijk de plakken met de knoflookboter. Verdeel het uienmengsel tussen de plakken brood. Duw vervolgens tussen plakjes rosbief en mozzarella tussen de broodplakken. Leg eventueel overgebleven kaas op het stokbrood. Verpak het brood in aluminiumfolie. Leg het ingepakte brood op een minder hete kant van de barbecue. Bak het zo 20 à 30 minuten. Haal het brood uit de folie en scheur de plakken van elkaar.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma