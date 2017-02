Toen ik las dat onze provinciale bestuurders niet meer in een wat luxer restaurant willen eten maar kiezen om in een eenvoudig etablissement een schnitzel te eten omdat dat goed genoeg is, sloeg de schrik me om het hart.

Als het dan maar een goede schnitzel is, dacht ik ongerust. Eentje gemaakt van een perfect gesneden lapje kalfsvlees met een krokant korstje van vers broodkruim. Gebakken in roomboter. Stel je voor dat deze bestuurders onze mooie provincie gaan besturen met een schnitzel in de maag die door een onverschillig keukenhulpje in de hete frituurolie is gegooid. Alleen maar omdat ze normaal en gewoon willen doen. Slechte schnitzels leiden vaak tot slechte bestuurlijke beslissingen. Dat weet ik uit ervaring. Daarom vandaag een recept voor de perfecte schnitzel. Niet meteen het meest opwindende recept maar we doen gewoon en normaal vandaag.

Benodigdheden:

4 kalfsschnitzels

75 gram boter

2 eieren

2 eetlepels room

bloem

panko (gedroogd broodkruim uit de toko)

250 gram oesterzwammen

2 eetlepels witte balsamicoazijn

gehakte peterselie

zeezout

zwarte peper uit de molen

Bereidingswijze:

Klop de eieren los met de room. Strooi wat bloem op 1 schaal en panko op een tweede. Bestrooi de schnitzels met peper en zout. Wentel ze door de bloem, daarna door de geklopte eieren en tot slot door de panko. Smelt 50 gram boter in een koekenpan. Bak de schnitzels in de boter bruin. Scheur de oesterzwammen in reepjes. Smelt de resterende boter in een pan en bak de reepjes oesterzwam tot ze beginnen te kleuren. Giet de witte balsamicoazijn er bij. Laat dit verdampen en roer dan de gehakte peterselie, zeezout en zwarte peper er door. Serveer de schnitzels met de gebakken oesterzwammen.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma