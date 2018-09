Woensdag 5 september aanstaande is de aftrap van een hete juridische herfst in recreatiegebied de Groene Ster. Het heeft een keertje in de lokale Huis aan Huis-uitgave gestaan maar dat is al weken geleden. Aan het begin van de zomerschoolvakantie, weinig mensen zullen de aankondiging van de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan gelezen hebben. De termijn waarbinnen gereageerd kan worden is bijna verstreken, als ik het goed heb dan kan er na woensdag nog twee weken een inspraakreactie ingediend worden. Dat het College van B&W van Leeuwarden de burger van deze gemeente niet serieus neemt weten de geregelde gebruikers van de Groene Ster al langer. Het gedoe rond de festivals in het recreatiegebied is bijna niet meer te volgen, vandaar een beknopt overzicht.

Probleemveroorzaker nummer 1 is gemeenteambtenaar Jan Stieber, niemand kan de problematiek beter verwoorden dan hijzelf. Slingert vanuit zijn Twitter-account filmpjes de wereld in vanaf de festivalterreinen: kijk eens wat een leuk feestje, wat leuk dat ik hier in de baas z’n tijd mag zijn! Kan onvoldoende afstand houden tot de festivals die hij wordt geacht te controleren. Bestemmingsplan van het gebied staat weliswaar geen festivals toe, er mag drie keer per jaar ontheffing worden verleend. Omdat ambtenaren te close zijn met de festivalorganisaties worden de ontheffingen en vereiste vergunningen niet (juridisch) correct verstrekt. Stichting Groene Ster Duurzaam wint menig rechtszaak omdat Leeuwarder ambtenaren er een zooitje van maken. College van B&W weet als antwoord op dit ambtelijk falen niks beters te verzinnen dan een aangepast bestemmingsplan en doet voorkomen alsof de bestuursrechter hen daartoe heeft opgedragen. Dat is niet zo. De fractievoorzitter van de Leeuwarder Partij voor de Dieren, een voormalige officier van justitie, kan dat prima uit de doeken doen ook al heb ik niet de indruk dat andere raadsleden het begrijpen. In een gedeeltelijk gewijzigd bestemmingsplan moeten alle festivals aan dezelfde (strengere) regels voldoen, bij een ongewijzigd plan kan er (binnen steeds kleinere marges) maatwerk worden geleverd. Festivalorganisaties zijn vrijwel zeker beter af met het vigerende bestemmingsplan dan met een ander plan en doen er derhalve verstandig aan de gemeenteraad te bewerken.

Uitgerekend het festival waarmee het allemaal begon heeft het moeilijk, Welcome to the Village overleefde dit jaar maar net. Het paradepaardje van Culturele Hoofdstad had Europese allure moeten uitstralen, het festival kon volstaan met de kleinste camping ooit. Het is een regionaal onderonsje geworden. De grootste van de drie festivals Psy-Fi bracht dit jaar minder kaarten dan ooit in omloop en raakte die pas op het allerlaatste moment kwijt. Je kunt moeilijk beweren dat het geweldig gaat met die feestjes in het recreatiegebied. Vragen van de Partij voor de Dieren aangaande het kappen van een drietal bomen in de Groene Ster ten behoeve van de muzikale vogeltjesconferentie waren in een poep en een scheet beantwoord, antwoorden op vragen van Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) omtrent de gang van zaken rond het verstrekken van vrijstellingen en vergunningen heb ik nog niet voorbij zien komen. Al met al een triest geheel, de festivals waarom het te doen is dreigen te verdwijnen en het College van B&W weet niks beters te bedenken dan een vlucht voorwaarts: een nieuw bestemmingsplan. De meteorologische herfst mag dan vandaag begonnen zijn, komende week begint de hete herfst in recreatiegebied de Groene Ster. Een juridisch dieptepunt.

