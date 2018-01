(tekst: Jumbo)

Jumbo sluit succesvol jaar af met recordomzet van ruim € 7 miljard

Supermarktbedrijf ziet volop kansen voor verdere groei van formules en marktpositie

Resultaten 2017: Consumentenomzet Jumbo stijgt met 5% naar ruim € 7 miljard; autonome groei in bestaande winkels met 4,2% ver boven marktgemiddelde

Omzet online meer dan verdubbeld; inmiddels 390 Pick Up Points, waarvan 225 met bezorgdienst

La Place boekt omzetgroei van 34% en breidt uit in binnensteden en op verkeersknooppunten

Nieuw toekomstgericht 5-jarig franchise conditiestelsel met Jumbo ondernemers

Akkoord op hoofdlijnen over moderne en duurzame AVR voor logistieke medewerkers

Vooruitblik 2018:Stijging naar 600 winkels en continuering van bovengemiddelde autonome omzetgroei

Groei aantal Jumbo City gemakswinkels naar 10 en verdubbeling aantal Foodmarkten naar 6

Wederom verdubbeling van online bestellingen en omzet

Minstens 30 nieuwe La Place restaurants in binnen- en buitenland

Start bouw van gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein

Veghel, 02-01-2018 – Jumbo Groep Holding kijkt terug op een succesvol 2017, waarin op tal van fronten sterke resultaten zijn geboekt en de consumentenomzet door de grens van € 7 miljard is gebroken. De consumentenomzet onder de Jumbo vlag steeg dit boekjaar met 5% ten opzichte van 2016 en kwam uit op een recordomzet van € 7,010 miljard, goed voor een marktaandeel van ruim 19%. De omzetstijging komt grotendeels voor rekening van de autonome groei in de bestaande Jumbo winkels, deze is uitgekomen op 4,2% en ligt wederom ruim boven het marktgemiddelde van 2,9% (bron: GfK, week 50). Het aantal Jumbo vestigingen is in 2017 beperkt toegenomen tot 585 winkels. De omzet van restaurantketen La Place groeide met maar liefst 34,1% tot € 123,3 miljoen. De autonome omzetgroei in de bestaande restaurants bedroeg 5,2%. Met deze resultaten legt het supermarktbedrijf een stevig fundament voor verdere groei.

Jumbo Groep Holding is klaar voor een volgende groeifase. In 2017 is hiervoor de basis gelegd met de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande winkelbestand en de introductie van het gemakswinkelconcept Jumbo City. Het aantal bestellingen via Jumbo.com en de Jumbo app is in 2017 ruim verdubbeld. La Place kreeg er in één jaar tijd ruim 30 vestigingen bij – in Nederland een unicum voor restaurants van deze omvang.

Lagere prijzen, hogere kwaliteit

“Jumbo blijft zich onderscheiden door klantgerichtheid en een sterk aanbod van hoge kwaliteit tegen lage prijzen,” zegt CEO Frits van Eerd. “Dat zijn immers exact de redenen waarom al onze klanten terug blijven komen, elke week opnieuw.” Ten behoeve van haar miljoenen klanten heeft Jumbo in 2017 een prijsverlaging op honderden dagelijkse producten doorgevoerd en fors geïnvesteerd in de kwaliteit hiervan. “Deze focus op de klant gaan we in het nieuwe jaar nog veel meer uitbouwen. We blijven verder investeren in de aantrekkelijkheid van onze winkels, en gaan nog meer de nadruk leggen op innovaties, vooral in ons assortiment en op het vlak van ‘foodbeleving’.”

Vraag naar ‘foodbeleving’

De 3 in 2017 geopende vestigingen van het nieuwe gemakswinkelconcept Jumbo City, in Groningen, Eindhoven en Den Bosch, zijn fraaie voorbeelden van deze ‘foodbeleving’. Klanten kunnen hier niet alleen terecht voor een snelle boodschap, maar ook voor dagverse, huisgemaakte maaltijden, broodjes en snacks, om ter plekke in de winkel te nuttigen of mee te nemen naar huis. Dit nieuwe concept, dat helemaal draait om lekker, gezond en makkelijk eten, slaat aan. Daarom verwacht Jumbo in 2018 op minimaal 10 binnenstedelijke locaties een Jumbo City open te hebben. Ook gaan dit jaar naar verwachting 3 nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt open, in Utrecht (Leidsche Rijn), Leidschendam en Tilburg. Er is veel vraag naar dit winkelconcept, waarbij foodbeleving en vers aanbod de boventoon voeren.

Tegelijkertijd blijft Jumbo investeren in zowel nieuw te openen supermarkten als in haar bestaande winkelbestand. Zo zijn in 2017 circa 30 supermarkten compleet vernieuwd en uitgebreid; in 2018 zullen zo’n 60 winkels deze vernieuwing ondergaan. Met de Jumbo ondernemers is in 2017 een nieuw, 5-jarig franchise-conditiestelsel overeengekomen. Naast financiële regelingen staan hierin ook afspraken over lokaal ondernemen en diversiteit van de winkels. Dit sluit aan bij de ambitie van Jumbo om het aanbod van de winkel steeds verfijnder af te stemmen op het marktgebied dat zij bedienen.

Verdubbeling online bestellingen

Jumbo heeft in 2017 flink ingezet op haar ambitie om uit te groeien tot de leidende omnichannel-speler – Jumbo altijd en overal – op de Nederlandse foodmarkt. Aanhoudende investeringen in online winkelkanalen hebben in 2017 wederom geleid tot een ruime verdubbeling van het aantal bestellingen via Jumbo.com en de Jumbo app. Bijna 4% van de Nederlandse huishoudens wist Jumbo online te vinden in 2017. Inmiddels is op 390 plekken een Jumbo Pick Up Point (PUP) gevestigd, waar klanten hun online bestelde boodschappen kunnen afhalen op de momenten dat het hen schikt. 225 PUPs bieden ook bezorging aan huis aan. Ook op de zakelijke markt zag Jumbo het aantal online bestellingen ruim verdubbelen, mede dankzij samenwerkingsovereenkomsten met inkooporganisaties zoals Intrakoop. Voor 2018 rekent Jumbo opnieuw op een stevige groei van haar digitale winkelkanalen.

Jumbo kondigde in 2017 aan 200 digitale toptalenten aan te trekken voor de Jumbo Tech Campus, haar eigen digitale werk- en leeromgeving. Dit zal bijdragen aan het realiseren van de online ambities en ervoor zorgen dat Jumbo nog sneller en beter kan inspelen op de ontwikkeling van klantvriendelijke digitale toepassingen.

Logistiek in stroomversnelling

In 2017 zijn een aantal ontwikkelingen binnen de logistieke keten van Jumbo in een stroomversnelling geraakt. Eind 2017 bereikten Jumbo met de COR en OR Supply Chain een akkoord op hoofdlijnen over een ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) voor alle ruim 3.000 logistieke medewerkers. Jumbo is er trots op dat ze een langlopende regeling van 5 jaar heeft kunnen afspreken die gestoeld is op moderne en duurzame uitgangspunten. De AVR voorziet onder meer in een uniforme loonlijn (VGL) voor álle Jumbo medewerkers, met behoud van toeslagen en opgebouwde rechten voor de logistieke medewerkers, alsmede duurzame inzetbaarheid en een betere seniorenregeling.

Daarnaast is er hard verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een geautomatiseerde distributiecentrum op de locatie Liesbosch te Nieuwegein van in totaal 200.000 m2. De bouw van de eerste fase, ter grootte van 45.000 m2, zal in het eerste kwartaal van 2018 starten en naar verwachting is dit eerste deel in het voorjaar van 2020 gereed.

La Place groeit door

Ook voor La Place stond 2017 in het teken van groei. De restaurantketen breidde het aantal vestigingen flink uit. Niet alleen op de voor haar bekende locaties in de binnensteden van de grotere Nederlandse gemeentes, maar ook op plaatsen waar ze onderweg haar gasten kan bedienen: langs snelwegen, op luchthavens en in treinstations. Het aantal La Place vestigingen is in 2017 gegroeid van 59 naar 92. Daaronder bevinden zich inmiddels 11 vestigingen buiten onze landsgrenzen. De omzet is in 2017 met 34,1% gestegen naar € 123,3 miljoen. La Place heeft in 2017 ongeveer 2.000 nieuwe medewerkers verwelkomd. Komend jaar ziet La Place in Nederland ruimte voor minimaal 30 nieuwe vestigingen, waaronder een aantal nieuwe restaurants bij warenhuis Hudson’s Bay.

De samenwerking met Jumbo is in 2017 verder geïntensiveerd. Zo combineert het nieuwe gemakswinkelconcept Jumbo City op aantrekkelijke wijze kenmerken van beide formats en doen steeds meer La Place producten hun intrede in de winkels van Jumbo.

Met de overname van AC Restaurants begin 2017, en de verbouwing van deze filialen volgens de La Place formule, verstevigt de restaurantketen zienderogen haar positie langs de Nederlandse snelwegen. Ook openden vestigingen op Gare du Nord en Gare de l’Est in Parijs en op de luchthavens van Eindhoven en Toronto, terwijl voorbereidingen zijn getroffen voor nieuwe La Place restaurants in Zürich en op de luchthavens van Seattle en Madrid. Managing Director Bart van den Nieuwenhof: “In Nederland blijft La Place een enorme trekpleister, en ik ben ervan overtuigd dat we deze positie ook in het buitenland kunnen uitbouwen. De mogelijkheden voor internationale expansie zijn eindeloos.”