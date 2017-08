(tekst: ingezonden Caja Cazemier)

De Leeuwarder schrijfster Caja Cazemier debuteerde vijfentwintig jaar geleden met Portret van Sanne. Sinds die tijd verschenen er vierenveertig boeken van haar.

Fragment van haar website:

Wanneer komt er een nieuw boek uit?

Deze zomer! Het is een liefdesverhaal en de titel is: Mission impossible. Het is liefde op het eerste gezicht, maar Vince en Mare staan totaal anders in het leven. Vince heeft plannen voor later, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel: hij zorgt voor zijn zieke moeder. Mare leeft vooral voor de lol, met als grootste hobby blowen. Ze zijn in vrijwel alles elkaars tegenpolen en allebei willen ze de ander veranderen. Hoe lang gaat dat goed?

25 jaar schrijfster

Het was in februari precies 25 jaar geleden dat Caja’s eerste boek uitkwam: Portret van Sanne. Caja heeft dat gevierd met een feestelijke lunch met haar uitgeefster, op www.ploegsma.nl kun je een speciale thema-pagina vinden met heel veel informatie.