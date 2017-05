(tekst: persbericht)

Jubilerend V.V. Ouwe Syl verloot huis

Donderdagavond 11 mei was het zover, de aftrap van het 50 jarige jubileum van V.V. Ouwe Syl. Bij de opening van het jubileumfeest onthulde de vereniging een nieuw initiatief: een loterij waarbij een huis gewonnen kan worden. “Met de opbrengst van de loterij willen we het mogelijk maken dat de vereniging ook na 50 jaar een mooie toekomst ingaat met een gerenoveerde accommodatie”, vertelde initiatiefnemer Anne Polstra.

Anne Polstra vervolgt: “De website van de loterij is nu online. Mensen kunnen via www.verloterij.nl één of meerdere loten kopen voor 98 euro per stuk. Hiermee maken ze kans op een woning ter waarde van 200.000 euro aan De Kolk 12 in Oude Bildtzijl.” Meer informatie over de te winnen woning is te vinden via funda.nl.

De loterij via Verloterij.nl loopt tot en met 11 november 2017. Op die dag zal het winnende lotnummer getrokken worden. De Vries en Feenstra Notariaat uit Berlikum houdt toezicht op een eerlijk verloop van de trekking. De accountantscontrole wordt verzorgd door Bentacera uit Leeuwarden. De vergunning voor deze loterij is op 3 april 2017 afgegeven door De Kansspelautoriteit, onder nummer 10735.

Bestuurslid Taeke Zijlstra over dit initiatief: “Als bestuur waren we direct zeer enthousiast over het plan. Het sluit prima aan bij ons streven om als club een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Wel was het voor ons cruciaal dat het hele proces veilig en betrouwbaar werd ingericht. Daar is met de hulp van de notaris, het accountantskantoor en de automatiseerder voor gezorgd. Wij zijn nu benieuwd hoe de reacties zullen zijn. Dat is vooraf niet te voorspellen.” Lachend voegt hij toe: “Wij hopen natuurlijk dat de loten in no-time zijn uitverkocht!”