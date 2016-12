(tekst: Villamedia)

Journalistiek heeft meer invloed op de politie dan wetenschap

Journalistiek onderzoek over veiligheid en politie dringt veel beter door in beleid en bestuur dan de ‘officiële’ wetenschap. Michiel Princen’s gelauwerde egoboek ‘de gekooide recherche’ is een sprekend voorbeeld, schrijft Bob Hoogenboom in de Politiecolumn.

