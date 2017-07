(tekst: Kor Hylkema)

Jorrit en Heather Bergsma openen Skûtsjewike

GROU – Het schaatsechtpaar Jorrit Bergsma en Heather Richardson-Bergsma zal komende vrijdag (28 juli) de Skûtsjewike in Grou feestelijk openen. Het paar woont al enkele jaren in een huisje aan het water in Aldeboarn en staat onder contract bij het Clafis-schaatsteam. Jorrit en Heather worden om 19.30 uur verwacht bij de Skûtsjetent op het Halbertsma’s Plein. Om 20.00 uur is daar de openingshandeling, in aanwezigheid van Sylkeningin Martha Dijkstra en haar hofdame Sisca Spijkstra. Skûtsjewike-voorzitter Jenny van der Meer houdt een kort praatje. Vanaf 20.15 uur is het feest met muziek. Jorrit Bergsma is overigens niet geheel onbekend met de Grouster watersport; tijdens zijn jeugd zeilde hij bij KWV Frisia.

De Skûtsjewike duurt tot en met zondag 6 augustus. Gedurende die 10 dagen is er in Grou elke dag wat te doen of mee te beleven, met als hoogtepunt de eerste SKS-skûtsjewedstrijd van 2017, op zaterdag 5 augstus. Voor info en opgave zie: skutsjewike.nl.