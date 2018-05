(Tekst: CBS)

In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. Dit was in 2015 nog 19 procent. Onder 25-plussers is het aandeel dat zich verslaafd voelt lager. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen.

Belevingen is een jaarlijks onderzoek met als doel om aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. De onderwerpen van dit onderzoek veranderen jaarlijks. In Belevingen 2017 zijn onder andere vragen opgenomen over sociale media. Dezelfde vragen zijn in Belevingen 2015 aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar gesteld. Lees hier meer over hoe het onderzoek is uitgevoerd.

Jongvolwassenen steeds meer uren per dag bezig met sociale media

Sociale media namen in 2017 meer tijd van 18- tot 25-jarigen in beslag dan in 2015. Toen spendeerde 17 procent van hen 3 tot 5 uur per dag aan sociale media en 4 procent was er 5 tot 10 uur mee bezig. Deze percentages zijn in 2017 toegenomen tot respectievelijk 29 en 9. Jongvolwassenen besteedden daarmee de meeste tijd aan sociale media van alle leeftijdsgroepen. Dat jongvolwassenen meer tijd spenderen aan sociale media dan ouderen verklaart deels waarom zij zich vaker verslaafd voelen.

18- tot 25-jarigen vaker bang om dingen te missen

Van de jongvolwassenen zegt 34 procent bang te zijn om dingen te missen als ze geen gebruik maken van sociale media. Als een binnengekomen bericht niet direct kan worden bekeken, wordt 22 procent onrustig. Geen toegang hebben tot het internet ervaart 37 procent als vervelend. Al deze indicatoren zijn gestegen ten opzichte van 2015. Oudere socialemediagebruikers ervaren minder vaak vrees om dingen te missen (17 procent) en minder onrust als zij een bericht niet kunnen bekijken (12 procent). Tevens vinden ze het minder vaak vervelend als ze niet online kunnen (22 procent).

4 op de 10 jongvolwassenen slapen slechter door sociale media

Steeds meer jongvolwassenen ervaren dat sociale media invloed hebben op hun leven. Het aantal jongvolwassenen dat vooral een negatieve invloed ervaart op de nachtrust tussen 2015 en 2017 gegroeid van 26 naar 41 procent. Ze oordelen juist weer vaker positief over de uitwerking van sociale media op hun contacten met familie en vrienden. Over de invloed van sociale media op schoolprestaties oordelen in 2017 zowel meer jongvolwassenen positief als negatief in vergelijking met 2015.