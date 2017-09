(tekst: Investico)

‘Jongens, we hebben nog 300 miljoen euro en geen idee..’

Met de miljarden die de privatisering van energiebedrijven opleverden, wierpen provincies en gemeenten zich op als redders van de economie. Ze wilden innovatie aanjagen, zichzelf aantrekkelijk maken voor bedrijven en investeren in risicovolle projecten. Maar met zo veel extra geld op zak bleek het verleidelijk grote risico’s te nemen, en kritiek te negeren. Het slot van de Investico-serie over de energiemiljarden: hoe democratie smoort in gratis geld.

Lees hier verder