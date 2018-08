(tekst: Villamedia)

Jeugdjournaal-presentatrice Welmoed Sijtsma maakt de overstap naar Goedemorgen Nederland. In de tweede week van september maakt ze haar debuut, meldt De Telegraaf.De luchtige sfeer van Goedemorgen Nederland spreekt Welmoed aan. “Veel nieuwsprogramma’s die zich richten op een volwassen doelgroep richten zich alleen op het serieuze nieuws, maar in Goedemorgen Nederland is er ook bijvoorbeeld ruimte voor het nieuwe seizoen Boer zoekt vrouw. Dat vind ik leuk”, aldus Welmoed.

Sijtsma werkt sinds februari 2014 op de redactie van het NOS Jeugdjournaal. Vanaf september 2015 presenteerde ze het programma.

