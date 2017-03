Het jeugdhonk Froskenburch in de Leeuwarder wijk Aldlân is wegens vandalisme gesloten. De jongerenwerkers van welzijnsorganisatie Wellzo zijn teleurgesteld, zo laten ze via de sociale media weten. De jongerenwerkers zijn er niet in geslaagd om de vrede in de buurt te bewaken.

Maandagmiddag zijn er opnieuw vernielingen aangericht in het jeugdhonk. Daarop is besloten om het honk voor een week te sluiten.