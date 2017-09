(Tekst: PALgroenlinks/Slieker)

Komende zondagmiddag 10 september zal de documentaire Jesse over GroenLinks partijleider Jesse Klaver te zien zijn in Slieker Filmhuis te Leeuwarden. Over de film is veel te doen geweest in het land.

Ophef

De publieke omroep zou in eerste instantie de film uitzenden, maar zag er vanaf na stevige kritiek: de maker van de film was ten tijde van het filmen van de documentaire in dienst als beeldvoerder bij GroenLinks. Van het gefilmde materiaal is de documentaire gemaakt.

Over de documentaire

De documentaire Jesse laat fractievoorzitter Jesse Klaver zien middenin de spannende verkiezingsstrijd van GroenLinks. In nog niet eerder vertoonde beelden zien we van dichtbij hoe Jesse met zijn team debatten voorbereidt en kleine overwinningen viert. Naast zijn directe collega’s houdt Jesse ook zijn familie dicht bij zich tijdens de campagne; echtgenote Jolein reist mee en na elk optreden belt hij met zijn moeder Marcella, die hem onvoorwaardelijk steunt.

Sinds Jesse’s aantreden stijgt GroenLinks in de peilingen en zijn beweging krijgt duizenden jongeren op de been. Maar met zijn populariteit neemt ook de kritiek toe: Jesse Klaver is te jong en onervaren. Hij is niet authentiek en gedraagt zich als een popster, niet als politicus. Op de verkiezingsavond behaalt GroenLinks een historische winst. Achter de schermen is Jesse teleurgesteld, want hij weet dat zijn gedroomde kabinet er niet zal komen. Terwijl Jesse midden in de formatie zit, krijgt hij een enorme klap te verwerken wanneer zijn moeder plotseling overlijdt.

‘Beeldvoerder’ Joey Boink

Een jaar lang was filmmaker Joey Boink ‘beeldvoerder’ voor GroenLinks-politicus Jesse Klaver. Als lid van het kernteam van de campagne ontstaat er een hechte band tussen Joey en Jesse. Joey besluit een documentaire te maken over Jesse en de campagne, en laat de camera een jaar lang achter de schermen doordraaien.

