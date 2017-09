(tekst: Rabobank)

Nieuwe directievoorzitter Rabobank

Jelmer Algra is door de raad van commissarissen van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland benoemd tot directievoorzitter van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.

Vernieuwing

Jelmer Algra past met zijn blik van buiten goed bij onze bank in ontwikkeling in een snel digitaliserende wereld. ‘Hij is iemand die in zijn carrière heeft laten zien dat hij niet kiest voor de geijkte paden en open staat voor verandering en vernieuwing’, aldus de voorzitter van de raad van commissarissen, Elze Klinkhammer. Jelmer Algra is een geboren en getogen Fries en heeft sterke binding met het werkgebied. Hij treedt op 1 november aan. Algra komt met zijn gezin in Fryslân wonen.

Achtergrond

Jelmer Algra (41) is na zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen gaan werken voor ExxonMobil in zowel nationale als internationale functies. In 2008 kwam hij bij de Rabobank en heeft diverse managementfuncties bekleed. Sinds 2014 is Algra werkzaam voor Rabo Agrifinance in St. Louis in de Verenigde Staten.

Opvolger van…

Jelmer Algra volgt Elly van ‘t Hof op die vijf jaar directievoorzitter was van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Van ’t Hof neemt na bijna 37 jaar afscheid van de Rabobankorganisatie. Zij heeft de bank de afgelopen jaren succesvol door een veranderingsproces geleid. Nu dit traject is afgerond, kiest zij er voor een andere weg in te slaan.

Samenstelling directieteam

De samenstelling van het directieteam ziet er vanaf 1 november 2017 als volgt uit:

drs. ing. Jelmer Algra, directievoorzitter met aandachtsgebied Particulieren

drs. Edwin Meijer, directeur Bedrijven