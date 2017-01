Het is omdat er in 2016 geen Olympische Spelen voor sukkels waren want anders had TeamLWD in recreatiegebied de Groene Ster vast een medaille gewonnen. Dit gelegenheidsteam van ambtenaren van de gemeente Leeuwarden en de organisatie van Psy-Fi slaagt er maar niet in een en ander vlekkeloos te laten verlopen. Tijd voor verandering en laat dat het thema van Psy-Fi voor 2017 zijn. Zie hun website http://www.psy-fi.nl en vergeet niet door te klikken naar hun pagina op Facebook met een promotiefilmpje met een Groene Ster die we zelden zo (mooi) zien. De derde editie van dat festival verliep een stuk beter dan de eerste twee, maar het kan moeiteloos nog veel beter. Bij de tweede editie was er sprake van parkeeroverlast die vervolgens wel erg rigoureus werd opgelost door te laten parkeren bij het WTC Expo. Ik ben op een zonnige zaterdagmiddag wezen en de toezichthouders gevraagd naar het aantal geparkeerde auto’s: 250. Dat is dus de omvang van het parkeerprobleem op het drukste moment van het festival. Achter de woonboerderij van de familie Grendel aan het Alddiel ligt de voormalige ligweide braak waar al die auto’s moeiteloos kunnen parkeren. Egaliseren met houtsnippers en ontsluiten met rijplaten en je hebt een parkeerterrein naast de festivaldeur waar niemand last van heeft. De festivalgangers zullen het waarderen.

Alweer een tijdje geleden trof ik hardlopend langs de Groningerstraatweg een medewerker van het bedrijf DGMR ( http://dgmr.nl ) aan met professionele meetapparatuur in de weer om de effectiviteit van een nieuwe asfaltlaag te evalueren. Parallel aan de wijk Camminghaburen is superstrak asfalt aangebracht om geluidsoverlast te beperken. Een auto die daar tussen de 60 en 70 kilometer per uur rijdt produceert zo’n 65 decibel aan geluid. De buurgemeente van Leeuwarden wil dat er tijdens Psy-Fi een microfoon ten noorden van het festivalterrein wordt opgesteld. Een onzinnige wens, op die plek mogen auto’s 100 km/uur rijden op gewoon asfalt en je meet dan tientallen decibels zonder dat er een noot is gespeeld. Je vraagt je af wat er al die jaren dan wel precies is gemeten. Tijd voor een gekalibreerd meetnet. Bij stichting Groene Ster Duurzaam hebben ze inmiddels het bestaan ontdekt van geluidsabsorberende materialen gelet op een ingezonden stuk destijds in de Leeuwarder Courant naar aanleiding van klachten over een heel ander muziekfestival, City Rock in het Rengerspark. Een product genaamd Mobile Air Wall gemaakt van tien centimeter dik schapenwol absorbeert ook prima geluid met lage frequenties, aldus een bestuurslid van die stichting. Het product is te koop in stroken van 10 centimeter dik, een meter breed en 2 of 3 meter lang en te gebruiken als een gordijn. Nu absorberen alle poreuze materialen in meer of mindere mate geluid, ik heb nooit begrepen waarom de constructie van strobalen uit de tweede editie niet is vervangen door eentje van hennepvezels. Wie ten tijde van Psy-Fi het henneppaviljoen in Leeuwarden heeft bekeken weet dat je er complete constructies inclusief dak van kunt maken. Met grote verwerkers van hennepvezels in het Groningse Oude-Pekela moet het niet moeilijk zijn om een paar podia van een geluidsabsorberende constructie te voorzien.

Kortom, het parkeren kan een stuk beter, het geluid kan en moet beter gemeten worden al was het alleen maar om de effectiviteit van geluidsabsorberende constructies vast te kunnen stellen. Alle kenners van de Groene Ster zijn het erover eens dat met een klein beetje moeite er een strandje voor geklede dagrecreatie vrij kan worden gehouden, op de duur van het festival (en een enkele dag voorafgaand aan en na afloop) na. Een kwestie van planning en logistiek. Iedereen de beste wensen voor 2017 en met name de geregelde gebruikers van recreatiegebied de Groene Ster want die zullen zich ook in 2017 vermoedelijk wel groen en geel moeten ergeren aan het geklungel van de ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Gelukkig Nieuwjaar!