Skotske heechlanners meitsje yndruk yn it lânskip. Dat rûchhierrige kowefee hâldt in tal gebieten fa [...]

Sven Kramer hat mei in geweldige 5000 meter de lieding naam op it EK allround foar manlju. Nei it ac [...]

By iisstadion Thialf op it Hearrenfean hat him sneontejûn in sjitterij foardien. Dêrby is ien persoa [...]