(tekst: persbericht)

Post-Plaza kiest voor kwaliteit met nieuwe Chef.

Leeuwarden – 24 november 2017

Jarst Bekius is per direct de nieuwe Chef kok van Post-Plaza. Jarst komt van restaurant Ratatouille Food + Wine, het met 1 Michelin ster bekroonde restaurant uit de Haarlemse binnenstad. Zijn carrière is hij gestart als souschef bij Vis en Ko, van SVH meester-kok Imko Binnerts.

Met de aanstelling van Jarst kiest Post-Plaza voor kwaliteit, waarbij de focus ligt op puur koken. Sterke smaken in combinatie met biologische wijnen en aandacht voor presentatie. Als in een klassieke Franse brasserie, serveert Post-Plaza de gerechten op stoere grote plateau’s. Royaal, maar wel op 1 bord. Zonder opsmuk. De smaakcombinaties zijn het allerbelangrijkste! De kaart en het concept, waarvoor onlangs de Vredeman de Vries publieksprijs voor Vormgeving is gewonnen, blijven hetzelfde.

“Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ben enthousiast over de wijze waarop Post-Plaza zich de afgelopen twee jaar heeft gepresenteerd. Ik wil de focus leggen op gezonde pure gerechten, voor zowel mijn gasten als mijn collega’s. Goed eten is niet meer goed genoeg, ik wil blijven verrassen, de hele dag”, aldus Jarst.