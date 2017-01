(tekst: Jannewietske de Vries, ex-PvdA gedeputeerde in Friesland, blogt over haar Floriade)

Good vibrations

Een inkijkje richting de Expo in 2022? Directeur Jannewietske de Vries blogt over haar week.

Met een grote glimlach zoef ik ’s avonds door de polder; favo playlist uit de speakers. Vandaag is dat ‘Good vibrations’. Want wat gebeurt er veel op een midweekse dag bij de Floriade!

Het begint ’s ochtends met Paul Moers, die ons gaat helpen bij de merkstrategie. Het merk Floriade moet opnieuw geladen worden -zo heet dat in jargon. Wij doen namelijk iets geheel nieuws in Almere. Paul is erg onder de indruk van het concept dat wij ontwikkelen om de wereld naar Almere te halen in 2022. ‘Heel goed doordacht’ , oordeelt hij en ‘erg creatief’. Daar worden wij natuurlijk blij van.

Daarna komt Peter van Wingerden uit Rotterdam. Hij is bezig met een floating farm (drijvende boerderij). Youp van’t Hek heeft er een hilarische column over geschreven “Klotsende koeien”. Peter is erg enthousiast over het realiseren van een drijvende boerderij met kas bij het Floriadeterrein. Met zo’n bedrijf kunnen 30.000 mensen gevoed worden, zegt hij. Het ambitieniveau Floriade District als groenste wijk van de wereld, spreekt hem zeer aan. Hij voelt zich nu al ambassadeur.

In de namiddag ben ik samen met Monique en Sabine van de gemeente in een Waterlinie Fort in Houten. In deze bijzondere omgeving ontmoeten we prins Carlos de Bourbon. Hij spant zich buitengewoon in om de wereld circulair te maken. Hij ziet de Floriade als een uniek podium om innovaties te laten zien en beleven. Hij wil ons helpen goede marktpartijen te binden. ook hij is onder de indruk van het creatieve en denkwerk dat verricht is. Wordt vervolgd dus.

Morgen weer zo’n dag!