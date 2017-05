(tekst: FNP)

Jan-Willem Tuininga kandidaat-listlûker FNP-Ljouwert

Op 22 novimber binne der weryndielingsferkiezings yn de gemeenten Ljouwert, Ljouwerteradiel en Littenseradiel-Noard. De ynwenners kieze dan de gemeenteried fan de nije gemeente Ljouwert. It ynterimbestjoer fan de trije FNP-ôfdielings yn dy gemeenten hat de boppeste tolve plakken fan de advyskandidatelist foar dy ferkiezings gearstald.

Kandidaat-listlûker is Jan-Willem Tuininga fan Stiens, no FNP-riedslid yn Ljouwerteradiel. Op nûmer twa stiet Lyda Veldstra-Lantinga út Grou, op dit stuit fraksjefoarsitter fan FNP-Ljouwert, en op nûmer trije fine we Evert Wilstra, in nije Ljouwerter, mar yn goed it politike sâlt bebiten troch syn riedswurk yn Opsterlân. Hinke Roorda út Jellum fertsjintwurdiget mei it fjirde plak Littenseradiel op de list, dêr’t se no fraksjefoarsitter is.

De plakken fiif oant en mei tolve sjogge der sa út:

5. Albert Seldenrust, Ljouwert

6. Rikus Sinnema, Stiens

7. Aeltsje de Groot-Zantema, Stiens

8. Yde Dijkstra, Ljouwert

9. Saapke de Groot-Voolstra, Ljouwert

10. Folkert Dijkstra, Stiens

11. Klaas Wassenaar, Ljouwert

12. Bjinse van der Zwaag, Mantgum

De kommende dagen sil de advyslist noch fierder útwreide wurde. Op 31 maaie wurdt op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum de definitive kandidatelist fêststeld.