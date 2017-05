(tekst: Opwaartse Druk, blad PEL)

Basisinkomen, een echte, grote maatschappelijke verandering.

Er lijkt beweging te komen in de discussie over het basisinkomen. Een aantal gemeenten overwegen een experiment met het basisinkomen voor een kleine groep uitkeringsgerechtigden. Recent heeft staatssecretaris enige ruimte gegeven voor zo’n experiment, ondanks dat er tot nog toe van uit wordt gegaan dat zo’n experiment tegen de participatie wet in gaat. Ouderwetse koud water vrees natuurlijk. Er wordt nog steeds ten onrechte van uit gegaan dat een betaalde baan voor iedereen haalbaar is. ”Als je maar wilt”. De grote werkloosheidcijfers bewijzen het tegendeel.

Mensen die een uitkering hebben, worden in het kader van die participatiewet bezig gehouden met allerlei flauwekul activiteiten. Cursussen leren solliciteren, het schrijven van sollicitatiebrieven. En dat allemaal om de mensen “erbij te houden”. Al die vele miljoenen die al jarenlang in de werkgelegenheid is gepompt, heeft niets opgeleverd. Daarnaast moet er verplicht iets worden gedaan voor de uitkering en dat geeft vaak verdringingseffecten in het betaalde werk. Lekker goedkoop is het natuurlijk wel. Een normaal arbeidscontract is de laatste jaren praktisch onmogelijk geworden, ondanks beloften van politici om dit verbeteren. Daaruit voortkomend zijn stijgende gezondheidsproblemen mede het gevolg van het ontbreken van enig perspectief. Om van oplopende achterstanden van kinderen nog maar niet te spreken.

Mede hierdoor komen vele in uitzichtloze schuld situaties te zitten met een snel oplopende schuld, die aanvankelijk relatief laag was, door incassokosten van deurwaarders en incassobureaus soms vertienvoudigd. In de “schuldindustrie” gaan vele miljoenen om en al dat geld moet worden opgebracht door mensen zonder geld. En dat is natuurlijk absurd.

En waarom dan een basisinkomen. Een basisinkomen geeft mensen de ruimte om hun leven zelf in te vullen. Naast een basisinkomen kunnen mensen zelf hun inkomen met betaald werk aanvullen. Het geeft mensen de mogelijkheid zinvolle arbeid te doen wat bij hun zelf past. Maar dat is niet verplicht, dan neem je genoegen met wat je hebt en dat is ook een keuze.

Weg met de wantrouwende overheid die alles wil controleren en laat mensen zelf hun leven bepalen en invullen. Er zijn natuurlijk nog vele redenen voor, maar ook tegen. Maar als je altijd de tegenargumenten zwaarder laat wegen dan de voordelen, komen er nooit veranderingen en dat moet nu toch zo langzamerhand echt. Een experiment kan veel duidelijk maken.

Dus laat Leeuwarden zich aansluiten bij die gemeenten die aangegeven hebben een experiment aan te gaan met het basisinkomen.

Wethouder Ekhart moet nog maar even gaan lobbyen bij zijn partijgenoot staatssecretaris Klijnsma.

Jan van Olffen