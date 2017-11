Jan van Olffen (Verenigd Links): Lutz Jacobi is ongeloofwaardig

‘Als je, zoals PvdA-lijstaanvoerder Lutz Jacobi in Liwwadders zegt, dat de ambtenaren in Leeuwarden teveel macht hebben dan deel je in feite aan je eigen PvdA-wethouders een brevet van onvermogen uit. Gaat Jacobi hier iets aan veranderen? Ik zeg: hoe dan? Lutz Jacobi is onduidelijk over de vraag of zij wethouder wil worden. Die belangrijke vraag laat ze boven de markt zweven. Het zijn mooie woorden van Lutz, maar hoe gaat ze dat waarmaken? Mogen we dat ook weten?’

‘Lutz Jacobi is medeverantwoordelijk voor de afbraak van ons sociale stelsel. Het is ongeloofwaardig om nu te zeggen dat dit komt door de VVD. Lutz heeft als PvdA-kamerlid acht jaar lang aan de knoppen gezeten. Ze is mede verantwoordelijk voor de malaise waarin haar PvdA zich nu bevindt. Ze heeft acht jaar lang meegestemd. Overal staat haar poot onder. Lutz had de kans om zaken aan te pakken. Ze deed het niet.’

foto: PvdA