(tekst: persbericht)

Jan Terlouw geeft vrijmetselaarslezing

“Wat zijn we aan het doen?”

Tijdens de jaarlijkse vrijmetselaarslezing van 23 maart a.s. van loge Het Azuren Gewelf in de doopsgezinde kerk te Leeuwarden zal Jan Terlouw vanuit zijn ervaring een prikkelend betoog houden over het zoeken naar verbindingen in de samenleving. Terlouw, zelf geen vrijmetselaar kwam in het nieuws over zijn betoog over vertrouwen en het touwtje uit de brievenbus. Vertrouwen, zoeken naar wat verbindt en niet naar wat scheidt zijn basisbegrippen binnen de vrijmetselarij.

Jaarlijks organiseert vrijmetselaarsloge Het Azuren Gewelf een lezing over hedendaagse verdieping. Sprekers als Khader Abdullah, Bas Haring en Joke Hermsen gingen hem voor. Traditioneel wordt er in de vragenronde niet gediscussieerd maar gecompareerd, een vrijmetselaars methode waar vooral gezocht wordt naar verbinding met elkaar en niet naar nog meer afstand. Opgave via info.loge282@vrijmetselarij.nl

Donderdag 23 maart, doopsgezinde kerk Leeuwarden. Aanvang 19:30. Start 20:00 uur. Entree 10, euro.