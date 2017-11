Witmarsum, 24 november 2017

Tweede open brief

Geachte heer Bakker, geachte heer Koster,

Naar aanleiding van mijn open brief van 2 november jl stuurde u mij op 9 november een schriftelijke reactie. Omdat ik wil dat iedereen dit schrijven van mij kan begrijpen, zet ik uw antwoord hierbij on line. Ook wil ik de discussie over een publieke omroep in het openbaar voeren.

Ik schrijf deze brief in het Nederlands omdat ik mij bij het schrijven beter in het Nederlands kan uitdrukken en omdat meer lezers die taal machtig zijn.

In een reactie in het Friesch Dagblad op 3 november stelt de heer Koster dat het beleid bij de Omrop is dat één derde van de gedraaide muziek “Frysk’ zou zijn. Iedereen die de playlisten bekijkt ziet dat de heer Koster niet de waarheid spreekt: het is hooguit 15%.

Ook wordt er een onterechte vergelijking gemaakt met een krant. “Als deze alles in het Fries zou schrijven zou ook die oplage dalen”. Ten eerste krijgt die krant geen subsidie en ten tweede pleit ik er nergens voor om uitsluitend muziek uit de regio te draaien. Ik schreef slechts dat het u zou sieren als u een voorvechter van de Friese muziek zou zijn. Uit uw brief blijkt dat u dat niet van plan bent.

Ik stelde dat het met de subsidie die de Omrop jaarlijks ontvangt (€ 13.000.000) niet nodig was om mee te gaan in de strijd om de luistercijfers. In uw antwoord schermt u daar juist wel mee.

Daarom ben ik maar even in de cijfers gedoken. (www.radio.nl)

Tot 2010 lag het marktaandeel van de Omrop structureel op zo’n 25%. Na 2010 ging het bergafwaarts. De heer Bakker trad aan als hoofdredacteur in april 2015. Laten we er van uit gaan dat een nieuw beleid niet meteen meetbaar is, dus kijk ik naar 2016.

In 2016 is het marktaandeel gemiddeld 19%.

Maar nu de actuele stand van zaken. Juli/aug 2017 16,4%; aug/sept 2017 16,9% en voor sept/okt 2017 is het marktaandeel gedaald naar 15,7%. De nieuwe koers slaat dus niet aan en u klopt zich ten onrechte op de borst. Ten opzichte van 2016 een daling van 3 %!! Dus de bewering in uw brief dat het nieuwe beleid het marktaandeel heeft doen stijgen is aantoonbaar onjuist. Ook de 17% waar de heer Koster op 22 november in de LC over spreekt wordt op dit moment niet gehaald.

U zegt terecht dat u niet verantwoordelijk bent voor het commerciële succes van artiesten en u verwijt mij half en half dat ik de brief heb geschreven vanuit een commercieel belang. Dit klinkt natuurlijk een beetje vreemd uit de mond van vertegenwoordigers van een organisatie die het geld ‘gratis en voor niks’ krijgt. Ik neem aan dat u dit werk ook doet vanuit uw eigen, commercieel belang. Voor alle duidelijkheid: ik pleit voor een breed platform voor alle Friese artiesten. Niet alleen voor de Friestalige artiesten maar ook voor Friese artiesten die in een andere taal zingen.

Ook zal er toch iemand op moeten komen voor de belangen van de Friese artiest. Zij zijn niet georganiseerd en individueel actie voeren is moeilijk. “Wordt mijn plaatje nog wel gedraaid als ik met kritiek kom” is de achterliggende gedachte.

Tot slot Noardewyn: ik ben blij dat u het programma geen stille dood wilt laten sterven. Maar wel een lang ziekbed? Ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die dankzij die onnodige clips op het programma zullen afstemmen of, omgekeerd, dat ze daardoor niet weg zullen zappen. Het enige effect van die clips is irritatie.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Vriendelijke groet,

Arie Kuipers

Kerkplein 1

8748 BP Witmarsum