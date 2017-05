Oliehandelaar Jan de Ruiter heeft vandaag zijn laatste liters petroleum verkocht. Na 65 jaar gaat de zaak op slot. De Ruiter, bekend om zijn slogan ‘Wie rekenen kan, koopt olie bij Jan’ zegt op Facebook dat hij wel ‘een boek kan schrijven’ over de gemeente Leeuwarden. Hiermee was hij geruime tijd in onderhandeling.

Lees ook: Wie rekenen kan, koopt olie bij Jan