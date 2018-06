(tekst: Tresoar)

Lezing James Kennedy: De betekenis van Friesland voor de Nederlandse geschiedenis

14-06-2018 20:00-22:00

​Tijdens deze lezing vertelt hoogleraar Moderne Nederlandse geschiedenis James Kennedy over de geschiedenis van Nederland en Friesland in het bijzonder.

James C. Kennedy (Orange City, Iowa, 1963) is decaan van University College Utrecht, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en columnist van dagblad Trouw. Hij publiceerde eerder onder andere ‘Nieuw Babylon in aanbouw, ‘Een weloverwogen dood’ en ‘Bezielende verbanden’. Zijn laatste boek is ‘De beknopte geschiedenis van Nederland’.

James Kennedy is zijn leven lang al geïnteresseerd en gespecialiseerd in de Nederlandse geschiedenis. Hij beschrijft niet alleen historische gebeurtenissen, maar plaatst deze ook in internationaal perspectief en vergelijkt ze met ontwikkelingen in andere Europese landen.

Donderdag 14 juni 2018

Inloop: 19.30

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Tresoar Boterhoek 1 8911 DH Leeuwarden

De toegang is gratis.

Graag opgave via info@tresoar.nl