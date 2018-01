Is Lutz Jacobi wel voldoende geëmancipeerd?

(Ingezonden)

Op Omrop Fryslân zojuist een gesprekje met Lutz Jacobi (fractieleider PvdA in Leeuwarden) over het nieuwe college. Daarin zit maar één vrouw, en vier mannen. En dan is de burgemeester ook nog een man. De Omrop verbaasde zich hierover.

Jacobi sputtert er omheen. Volgens haar heeft niemand van de onderhandelende personen (vertegenwoordigers PvdA, CDA, Groen Links, D66) het punt – diversiteit noemt Jacobi het – in de onderhandelingen ter sprake gebracht. Nogal verrassend. Zijzelf dus ook niet. Het is haar niet echt naar de zin, maar ja …..

Binnen de PvdA vormde het – en dat is toch wel opmerkelijk – bij de opstelling van de lijst voor de verkiezingen ook geen punt. Of liever, het had wel een punt kunnen zijn , maar in de PvdA – althans in Leeuwarden, zo begrijpen we van Jacobi – is het gebruik dat zittende wethouders die door willen gaan, dan het recht hebben om door te gaan. En er waren drie PvdA-mannen wethouder – Deinum, Feitsma, en Ekhart – die alle drie vonden dat ze het goed hadden gedaan en door moesten. Dat anderen over hun kwaliteiten anders dachten, daar zaten die mannen niet mee. En Jacobi ook niet. Geen perspectief voor nieuwelingen dus.

Als er iets had kunnen veranderen, dan had Lutz zelf – vrouw immers – zich moeten opwerpen. Waarom ze dat niet had gedaan? Omdat dat sneu zou zijn geweest voor de zittende wethouders. Jacobi was – nu de Omrop hierover belde – misschien wel van plan om deze procedures in de PvdA – Leeuwarden in de toekomst eens ter discussie te stellen.

Zo sukkelt een partij als de PvdA – op papier de emancipatie hoog in het vaandel – in de praktijk achter de zelfgeschapen feiten aan. Jacobi haalt bij voorbaat bakzeil. Een slecht voorteken voor haar opereren in de raad , als leider van de grootste fractie. Bij voorbaat niet van plan om de eigen wethouders voor de voeten te lopen. Jasses.

Een lelijke tegenvaller voor de Jacobi-stemmers.

Wg.

Eva de B.