(Tekst: Vrij Baan!)

De herinrichting van het Stationsgebied in Leeuwarden is bijna klaar. De wethouders Henk Deinum (gebiedsontwikkeling) en Friso Douwstra (Bereikbaarheid) helpen de medewerkers van aannemer K_Dekker Bouw en Infra met de bestrating van het laatste gedeelte op het stationsplein.

Wethouder Douwstra: “We zijn er bijna, nog even door het zuur heen en dan ligt de stad er prachtig bij.” Wethouder Deinum: “It lêste stikje, noch eefkes trochsette en dan is it klear.” De aannemer levert het project 18 december op. Die dag is de feestelijke opening van het nieuwe stationsgebied.