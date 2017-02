(tekst: Nico Hylkema)

Eigen verantwoordelijkheid Wilders

Het land is weer eens in rep en roer. Een politieagent met een migratieachtergrond heeft informatie gelekt naar criminele organisaties. En de man zit ook nog bij een dienst die de beveiliging van Geert Wilders onder zich heeft. Misschien moeten we het daar maar eens over hebben.

Keer op keer worden we geconfronteerd met beelden van de PVV-leider omringd door kaalhoofdige beveiligers. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je in Nederland om wat voor reden dan ook zo bedreigd wordt, dat je beveiliging nodig hebt. Dat vinden Wilders’ collegae ook.

Toch wringt het een beetje. Er is wel eens uitgerekend dat de strikte beveiliging van de PVV’er hem zo een aantal zetels oplevert. Want iedereen vindt het verschrikkelijk dat iemand om zijn meningsuiting bedreigd wordt. Maar er zijn meer mensen in die situatie. Toch lijkt het politieke zelfmoord er iets over te zeggen.

Niet alle mensen zijn verzekerd van levenslange beveiliging. Veelal neemt de dreiging na enige tijd af en kan het wel wat minder. Neem de schrijver Salman Rushdie een fatwah aan de broek kreeg vanwege zijn boek. Die had echt wat te vrezen van in principe elke orthodoxe moslim.

Jarenlang moest hij onderduiken tot de fatwah werd ingetrokken. Voorzover ik weet is er geen fatwah uitgesproken tegen Wilders. Wel schijnt hij op dodenlijsten te staan van Al Qaeda en aanverwante organisatie. Daar is hij niet alleen in. Overigens geloof ik er niets van dat een normale moslim ook maar zou overwegen Wilders iets aan te doen.

Maar goed er zijn gekken die op tilt slaan door het uitbrengen van een film als Fitnah. Maar de invloed hiervan is allang voorbij, zelfs in in islamitische landen. Dus gooit Wilders er maar weer eens gekke beweringen tegenaan, zoals een vergelijkingen van de Koran met ‘Mein Kampf’, of doet hij voorstellen de koran te verbieden en alle moskeeën te sluiten.

Zoals gezegd, er zijn meer mensen in Nederland die beveiliging nodig hebben. Neem misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij weet dat hij met zijn werk risico’s neemt. Zo is er een doodsbedreiging van Holleeder, aldus het Openbaar Ministerie. De Vries vindt dat zeker niet iets om weg te lachen. Toch wordt hij niet dagelijks omringd door een cordon beveiligers.

De Vries weet dat hij met zijn werk risico’s neemt. Dat accepteert hij. Hij hoeft het niet te doen. Hij wenst niet onder te duiken en zijn leven te laten bepalen door die bedreigingen. Hij is wel alert. Maar goed, hij heeft te maken met echte criminelen. Link is het wel. En dat begin je je wel een beetje af te vragen bij Wilders.

Ongetwijfeld loopt er wel ergens een gek rond met waanideeën – hetgeen vaker voorkomt in religieuze kringen – maar van een concrete groep plannenmakers is in Nederland niets bekend. Evenmin horen we iets van voorkomen aanslagen. Zou Wilders zich een jaartje onthouden van al te gekke beweringen over moslims dan zou het dreigingsniveau sterk afnemen.

Wilders weet net zo goed als De Vries dat hij met zijn wijze van politiek bedrijven risico’s neemt. De gevolgen hiervan wentelt hij af op de belastingbetaler. Nu kun je natuurlijk vast stellen dat een politicus zijn werk moet kunnen doen zonder bedreigingen, maar ja het komt vaker voor. En dan wordt er hooguit een beetje beveiligd met een al dan niet werkende alarmknop en zo nu en dan een patrouillewagen door de straat.

En laten we eerlijk zijn, als er echt iemand rondloopt met het vaste voornemen Wilders om zeep te helpen, dan helpt daar geen cordon beveiligers tegen. Het zou wat meer voorbereiding vergen, of een zelfmoord-jihadist natuurlijk. Daar schijnen er genoeg van te zijn.

De vraag die rest is of iemand die – mede vanwege zetelwinst – zeer bewust risico’s neemt door veelal onzinnige dingen te roepen, die geen ander doel dienen dan te bewijzen dat zijn doelwit gevaarlijk is, niet zelf hiervan de gevolgen moet dragen. Of een simpele beveiliging, zoals andere politici in zulke gevallen, moet krijgen.

Even afgezien van de aanzienlijke kosten van de beveiliging, lijkt het mij voor het geestelijk welzijn ook beter een beetje normaal leven te leiden. Als het er alleen maar om gaat de achterban te overtuigen van het gelijk om zijn beschuldigingen richting moslims, zou het dan zo gek zijn om te vragen om eigen verantwoordelijkheid.

Wat zou het toch aangenaam zijn, wanneer Wilders gewoon net als alle andere politici met een niet voor iedereen aangename meningen wel enige beveiliging krijgt, maar dat hij gewoon net als de gewone Nederlanders thuis kan wonen. De inlichtingendiensten houden de kringen waar de bedreiging vandaan komt in de gaten.

Mochten er serieuze aanwijzingen voor aanslagen zijn, kan hij altijd weer even onderduiken. Zelfs Amerikaanse presidenten – met heel wat meer reden voor het leven te vrezen – hoeven niet zo in isolement te leven. Want dat isolement is nu eenmaal niet goed voor de geestelijke gezondheid.