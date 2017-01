(tekst: redactie)

De afvalproef in Westeinde nadert zijn einde. Wethouder Isabelle Diks kwam vanmorgen naar het Eeltsje’s Hiem om een laatste handeling te verrichten. In het bijzijn van genodigden en een behoorlijk aantal wijkbewoners reikte zij het eerste afvalbakje uit aan de voorzitters van wijkpanel Westeinde en de wijkvereniging Westeinde.

De afvalproef zoals die nu is uitgevoerd komt voort uit een afspraak die de wethouder in 2014 met de wijk Westeinde maakte om de scheiding van afval beter te regelen. Het eerste idee was om ondergrondse containers te plaatsen in de wijk en de grijze en groene containers te verwijderen. Tegen dit plan kwam de wijk in opstand. Op een bijeenkomst in de herfst van 2014 kreeg de wethouder de duidelijke boodschap dat de Westeinders niet zaten te wachten op ontsiering van de wijk.

Besloten werd om samen met de wijk op zoek te gaan naar manieren om op alternatieve wijze de scheiding van de verschillende soorten afval toch beter te regelen. Er werd een werkgroep samengesteld waarin mensen uit de wijk, de gemeente en Omrin samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen.

Trots op de wijk

In haar toespraak prees de wethouder de inzet van de wijk. Zij toonde grote waardering voor de inzet van de wijkbewoners en de manier waarop Westeinde zelf met de oplossing van het probleem aan de slag is gegaan.

Werken aan bewustwording

De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van bewustwording. Hans van Linschoten, voorzitter van de werkgroep: ‘We hebben mensen persoonlijk aangesproken en zijn met verschillende acties de wijk in getrokken. Het resultaat is nog niet prefect, maar we zijn zeker op de goede weg.’

Speciale bakjes

De uitgereikte afvalbakjes waren op zichzelf een goed voorbeeld om te laten zien dat afval eigenlijk grondstof is. Het bakje werd vervaardigd uit gerecycled materiaal. Het deksel werd geheel vervaardigd uit kleine, huishoudelijk apparaten. Het bakje kan worden opgehangen aan de meeste grepen van keukenkastjes of op het werkblad worden geplaatst waardoor het scheiden van afval al op het aanrecht kan beginnen.

Alle inwoners van Westeinde een bakje

In de komende dagen zullen alle inwoners van Westeinde een bakje ontvangen. Een distributiesysteem zal door de werkgroep Afvalscheiding Westeinde worden bedacht en uitgewerkt.