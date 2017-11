Het blijft worstelen voor de Leeuwarder Partij van de Arbeid. In de loop naar de verkiezingen blijven de schrikbarend negatieve cijfers die de gemeente tussen neus en lippen door publiceert vrijwel onbesproken. Alleen de partijen Gemeentebelangen Leeuwarden (Gijs Jacobse) en Verenigd Links (Addy Stoker en Jan van Olffen) lijken zich hierin te verdiepen.

De leden van het Leeuwarder feestcollege (PvdA, CDA en PAL/GroenLinks) blijven slingers en mistgordijnen ophangen. Nadat commissaris Arno Brok (mede-verantwoordelijk voor de aankoop van gouden kleigrond in de Zuidlanden) tijdens een bijeenkomst van de Commerciële Club in het Oranje Hotel de loftrompet stak over het gemeentelijke bestuur, ook hier weer zonder de bijbehorende cijfers te noemen, schaart VVD’er Hans Wiegel, oud-commissaris van Friesland, zich nu in dit illustere rijtje. Nooit te beroerd om voor een publicitaire kar te worden gespannen. Wiegel wil Lutz Jacobi wel een tút geven, zegt hij op de website van de Leeuwarder Courant. We nemen aan dat deze kus in de buurt komt van the kiss of death.

Redactie Liwwadders.nl