(tekst: LIJST058)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Op zaterdag 3 maart publiceerde het Friesch Dagblad een artikel met als titel ‘Komst Bauhaus is een risico voor ontwikkeling Cambuurstadion’. Naar aanleiding van dat artikel heeft de fractie van LIJST058 een aantal vragen.

Deelt het College de strekking van het artikel dat de komst van Bauhaus een risico is voor de ontwikkeling van het Cambuurstadion?

Volgens de planning zou in de eerste twee maanden van dit jaar de gemeenteraad zich buigen over de bestemmingsplanwijzigingen. Tot op heden heeft de raad nog niks ontvangen. Wanneer kan de raad de wijzigingsvoorstellen tegemoet zien?

Kan het College de Cambuursupporters uitleggen waarom de ontwikkeling van het nieuwe stadion nu al een jarenlang durend proces is, terwijl de komst van Bauhaus in een aantal maanden kan worden beklonken? Kunt u zich voorstellen dat dit onrust veroorzaakt onder de supporters van Cambuur?

Wanneer wordt de eerste paal voor het nieuwe stadion geslagen?

Onze fractie ziet graag de uitvoerige beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058

Selo Boxman

Otto van der Galiën