(Tekst: Keimp Pijpstra)

Als ik weinig tijd heb en toch goed voor vrienden wil zorgen tijdens een diner, dan maak ik een Irish Stew voor ze. Een geweldige, stevige stoofpot die op elke tafel en in elke setting past. Die grote dampende pot op tafel, omringt met verschillende soorten brood en een oer-Hollandse salade. Het maakt van een gewoon etentje een verrukkelijke avond waarover nog lang zal worden nagepraat. Zeker als je er een lekkere rode wijn bij serveert. Dus, voor de liefhebbers van een gezellige (winter)avond, Irish Stew.

Benodigdheden:

750 gram stoofvlees (borstlappen bijvoorbeeld), in stukken van 3 cm

3 eetlepels slaolie

2 tenen knoflook

een liter runderbouillon (Tuurlijk is die beter en lekkerder als je hem zelf trekt, maar een blokje van Maggie kan ook. Druk, druk druk.)

1 blikje tomatenpuree

1 fles Guinness (of ander bier, Bokbier is een prima vervanger)

2 theelepels bruine basterdsuiker

2 takjes tijm of 1 eetlepel gedroogde tijm

2 laurierblaadjes

een flinke scheut Worcestersaus

2 uien, gehakt

4 grote aardappels, in blokken

1 grote winterwortel, in blokken

(als je wilt) selderijknol, in blokjes

50 gram (room)boter

2 eetlepels verse (!) gehakte peterselie

Bereidingswijze:

Verhit een grote braadpan op middelhoog vuur. Doe het vlees in porties in de pan en schroei het snel rondom dicht. Voeg nu de olie toe en bak het vlees goed aan. Voeg de knoflook toe en fruit deze 1 minuut mee. Doe nu de bouillon, de tomatenpuree, het bier, de basterdsuiker, de tijm, de laurierblaadjes en de Worcestersaus erbij en breng alles aan de kook. Zet het vuur laag, sluit de pan en laat alles ongeveer 2 uur stoven. Smelt ondertussen de boter in een andere grote pan op middelhoog vuur en bak daarin de uien, de aardappels, eventueel de selderij en de wortels 20 minuten. Regelmatig omscheppen. Voeg ze dan toe aan de stoofpot. Laat alles nog een half uur sudderen. Voeg wat zout en peper naar smaak toe. Bestrooi de stoofpot met de gehakte peterselie en serveer de Irish Stew met stukken brood.

Lekker eten!

Tips

Ga voor het brood naar de echte bakker. Als je dat teveel moeite is, ga dan in elk geval naar de versbroodafdeling in je favoriete supermarkt. Gesneden, voorverpakt brood is een fikse belediging voor de moeite die je hebt genomen deze Irish Stew te maken. Koop het brood ongesneden en snijdt het thuis zelf in blokken. Boerenbruin is mijn advies.

Zoals bij alle stoofpotten wordt de smaak echt beter als de verschillende ingrediënten de tijd krijgen om op elkaar in te werken. Het is niet voor niets dat oma adviseert om stamp- en stoofpotten een dag van tevoren te maken. Maak deze stew daarom een dag van tevoren. Je gasten zullen je er dankbaar voor zijn.