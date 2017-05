(Tekst: MCL)

Dian Webbink, Coördinator Digitale Leerinterventies bij de MCL Academie, heeft vorige week een mooie tweede prijs in ontvangst genomen op het congres van Sonicfoundry in Madison, Wisconsin. Het ging om de uitreiking van de Mediasite Enterprise Video Awards, in de categorie Best Training Outcomes.

SonicFoundry is het bedrijf achter het videoplatform Mediasite, waarvan MCL één van de gebruikers is. Webbink: ‘SonicFoundry houdt geregeld een internationale conferentie. Deelnemers blijven zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en “best practices”. Het MCL presenteerde een casus over hoe zo’n 4.000 ziekenhuismedewerkers in korte tijd via e-learning, video en serious games werden voorbereid op het gebruik van het nieuwe elektronisch patiëntendossier Epic. Het was heel bijzonder om dat voor zo’n internationaal publiek te presenteren.’

EPIC

Het door MCL gebruikte patiëntendossier Epic staat bekend als één van de beste, maar het vergt veel aandacht om er goed mee te leren werken. Het MCL heeft in korte tijd alle betrokken medewerkers een opleiding kunnen geven: deels klassikaal, en deels via e-learning. Binnen het leertraject voor Epic werd meer dan 6.000 keer een videofilm bekeken en er werden meer dan 10.000 mini-games gespeeld. Bijzonder aan de aanpak was dat video en spelmodules werden gecombineerd tot micro-leerobjecten.

