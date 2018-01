(tekst: persbericht)

In 2018 komen diverse internationale topexposities naar Slieker Film! Er hangen natuurlijk geen schilderijen in de zalen, maar er worden films vertoond uit het programma Exhibition on Screen. Vier jaar geleden ging Exhibition on Screen een samenwerking aan met topmusea en kunstinstituten om spraakmakende tentoonstellingen naar het witte doek te brengen.

De films zijn gemaakt in documentaire stijl en vertonen exposities van grote kunstenaars, verweven met biografieën, achtergrondinformatie van historici en kunstcritici en exclusieve achter de schermen beelden direct vanuit de musea. Een soort filmversie van een audiotour door het museum, maar dan met nog veel meer extra’s!

De films zijn informatief, toegankelijk, onderhoudend en geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. Een meeslepende, filmische reis langs ’s werelds meest geliefde kunst en hun makers.

De start van de serie is op zondag 14 januari en dinsdag 16 januari met David Hockney at the Royal Academy of Arts. Met intieme en diepgaande interviews concentreert deze onthullende film zich op twee blockbuster tentoonstellingen van Hockney in 2012 en 2016.

Iedere maand zijn er twee vertoningen van een nieuwe Exhibition on Screen. Het volledige programma zoals te zien in Slieker ziet er als volgt uit:

DAVID HOCKNEY AT THE ROYAL ACADEMY OF ARTS

14 januari 11:30 / 16 januari 20:00

HOKUSAI

18 februari 11:30 / 21 februari 20:00

CANALETTO AND THE ART OF VENICE

11 maart 11:30 / 14 maart 20:00

VERMEER

15 april 11:30 / 18 april 20:00

CEZANNE, PORTRAITS OF A LIFE

6 mei 11:30 / 9 mei 20:00

GIRL WITH A PEARL EARRING, AND OTHER TREASURES FROM THE MAURITSHUIS

3 juni 11:30 / 6 juni 20:00