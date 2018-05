(tekst: persbericht)

Juni: international artists-in-residence in Friesland

4 Rotary Clubs in Leeuwarden ondersteunen met verschillende projecten de organisatie van CH2018. Eén van de projecten is het AIR project. Hierin zijn kunstenaars wereldwijd uitgenodigd om 3 weken in Leeuwarden/Friesland te komen werken als AIR (=Artist In Residence). Het is een project van verbinding en uitwisseling.

De kunstenaars worden uitgezonden door de verschillende buitenlandse Rotary Clubs en vinden onderdak bij Friese gezinnen. Ze maken gebruik van ateliers in boerderijen en andere bedrijven in Friesland. Voorafgaande aan het uitzenden naar Fryslân heeft een jury beoordeeld of de projectvoorstellen professioneel, verrassend en passend zijn. Elke kunstenaar heeft als sleutelwoord “Iepen mienskip” als startpunt genomen en gezocht naar een eigen verbinding hiermee.

De 11 kunstenaars die door de jury uitgekozen zijn, komen uit de Dominicaanse Republiek, Zimbabwe, Slovenië, Macedonië, Polen, Duitsland (4x) Malta en Nederland . De projecten die men beeldend wil onderzoeken zijn zeer uiteenlopend. Vince Briffa(Malta) zou willen onderzoeken hoe een koe het landschap bekijkt, Orhan Kamilov (Macedonië) laat zich inspireren door Escher. Martina van de Gey (D) wil kinderen uitbeelden en dan laten zien hoe ze zich tegenover elkaar en vreemden (andere culturen) zich opstellen. Diedel Klöver(D) heeft een overeenkomst gezien tussen het Duitse en Nederlandse Friesland: veel fietsen en een leeuw in het wapen. Zijn ontwerp is klaar, hij gaat uit oude fietsen een leeuw maken voor Friesland. Hij werkt in de technische werkplaats bij Oreel in Hallum. Marcos Lora Read (Dominicaanse Republiek) kent Friesland vanuit zijn jeugd vanwege de koeien op Friese poedermelkblikken. Hij werkt in een boerderij aan de Zomerweg in Burgum, meestal maakt hij installaties.

De kunstenaars komen van 4-24 juni. Op 3 juni is hun eerste bijeenkomst, waar ze elkaar en de gastgezinnen ontmoeten. Op 4 juni is hun eerste werkdag in het atelier. Ze werken 3 weken in Friesland en laten in de laatste 4 dagen, 20 t/m 24 juni hun gedachtengoed beeldend zien. Er is dan de mogelijkheid om de ateliers te bezoeken, van 11.00-17.00 uur. De ateliers zijn voor het grootste deel in Leeuwarden en om Leeuwarden heen (Hallum, Hilaard, Hurdegaryp). Bezoekers kunnen in contact komen en meekijken door de ogen van kunstenaars, hoe ze Friesland gezien en beleefd hebben, de afgelopen 3 weken.

Bij terugkomst in eigen land geven de kunstenaars een lezing over hun verblijf en laten hun kunstwerken zien, die ze gemaakt hebben in Friesland: de ultieme verbinding!

Op de site: Rotary.frl staat informatie over alle kunstenaars (bij: International cultural exchange). De plattegrond van de bezoekende ateliers zal in juni op deze site te zien zijn, maar wordt ook gedrukt en ligt bij alle kunstenaars op deze internationale kunstroute.

Initiator en coördinator van dit project is Doet Boersma: info@doetboersma.nl

(beeld: Minne Velstra)