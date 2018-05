(tekst: inspectiebezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden, januari 2018)

De inspectie concludeert dat uw ziekenhuis op een aantal onderdelen niet voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg.

In maart 2016 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) het rapport ‘Concentratie kinderoncologie op koers: Een jaar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in een overgangsperiode’. In 2017 en 2018 verricht de inspectie nader onderzoek naar de kwaliteit van de kinderoncologische zorg in de SCC. In dat kader bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) op 11 januari 2018 een bezoek aan het

Medisch Centrum Leeuwarden (hierna: het ziekenhuis).

Het doel van het bezoek was te beoordelen of het ziekenhuis in voldoende mate voldoet aan de randvoorwaarden voor goede zorg voor kinderen met kanker. De inspectie toetste hierbij de naleving van de Richtlijn Shared Care Centra in de Nederlandse Kinderoncologische Zorg (SKION) en de samenwerkingsafspraken tussen het Prinses Maxima Centrum en het SCC. Tevens toetste de inspectie de naleving van een aantal andere van toepassing zijnde richtlijnen. In bijlage 1 treft u het toetsingskader van de inspectie aan.

Selectie kritiekpunten: