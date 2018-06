(tekst: persbericht)

Dekker+ App “drukwerk tot leven” op internationale conferentie Intergraf in Milaan

Het Leeuwarder bedrijf, Dekker Creatieve Media & Druk, is gevraagd door het KVGO (de Nederlandse werkgeversorganisatie voor de Grafische industrie) om tijdens de jaarlijkse internationale conferentie van Intergraf de revolutionaire Dekker+ App te presenteren.

De conferentie die vandaag plaats vindt (vrijdag 1 juni) in Milaan staat in het teken van “Print Matters for the Future”.

Dekker ontwikkelde deze innovatieve App met technisch internetbedrijf en appbouwer NoardCode. De app is een revolutionaire innovatie waarbij video, virtual reality en internet eenvoudig gekoppeld wordt met drukwerk.

Arjan Renkema van NoardCode omschrijft de app als een uniek instrument waarmee waarde aan drukwerk wordt toegevoegd en je meetbaar in contact komt met de doelgroep.

Bram Dekker ziet dat door deze app het imago van zijn bedrijf wederom wordt vergroot en tevens is deze app de concrete brug tussen drukwerk en de online wereld.