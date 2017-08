(tekst: ING)

Huizenprijzen stijgen dit jaar met 7%

Betaalbaarheid koopwoningen neemt af

De betaalbaarheid van koopwoningen in Nederland begint nu echt af te nemen. De dalende rente compenseerde lange tijd voor de stijgende huizenprijzen. Inmiddels daalt de rente niet langer, terwijl huizenprijzen flink doorstijgen. Hierdoor nemen de gemiddelde maandlasten van huizenkopers toe. Wel is de betaalbaarheid nog altijd flink beter dan vlak voor de kredietcrisis. De vraag naar woningen blijft de komende jaren hoog, terwijl het aanbod afneemt. Als gevolg hiervan blijven prijzen flink stijgen. Het ING Economisch Bureau gaat uit van een gemiddelde prijsstijging van 7% in 2017 en 5% in 2018.

