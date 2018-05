(Tekst: CBS)

Ondernemers in de industrie verwachten in 2018 in totaal 25 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2017. In 2016 is er 8 miljard euro geïnvesteerd in de industrie, waarvan het grootste deel in machines. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe cijfers.

De verwachtingen van producenten zijn in de voorjaarsenquête nog wat positiever dan een halfjaar eerder. Bij de vorige meting, aan het einde van 2017, verwachtten ondernemers in de industrie nog 16 procent meer in 2018 te gaan investeren dan in 2017. Ze gaven toen ook aan dat de investeringen in 2017 naar verwachting 19 procent hoger uit zou komen dan in 2016. Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die in het verslagjaar in gebruik genomen worden, zoals gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers.

Nederlandse bedrijven in de industrie hadden in 2016 bijna 8 miljard euro geïnvesteerd, 2 procent minder dan in 2015. In 2015 en 2014 waren de investeringen van de industrie hoger dan een jaar eerder.

Industrie investeerde vooral in machines

In de industrie werd in 2016 veruit het meest geïnvesteerd in machines (ruim 68 procent). Bedrijfsgebouwen vormden het tweede investeringsdoel (15 procent). Bedrijven in de industrie investeerden relatief weinig in vervoersmiddelen (4 procent) en het minst in de aankoop van grond.

Totale investeringen bedrijfsleven 49 miljard euro in 2016

In totaal investeerden Nederlandse bedrijven in 2016 iets meer dan 49 miljard euro. Ook dat is iets minder dan in 2015, toen het totaal voor het eerst boven de 50 miljard euro uitkwam. In 2015 en in 2016 was het aandeel van de investeringen door de industrie een zesde van de totale investeringen in materiële vaste activa.

Nederlandse bedrijven exclusief de industrie investeerden in 2016 het meest in vervoersmiddelen (25 procent). Ook werd er veel geïnvesteerd in machines en gebouwen (23 en 22 procent, resp.). Het betrof hier zowel bedrijfsgebouwen als woningen.