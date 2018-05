(tekst: persbericht)

Komende zondag 20 mei

In ploats van te griepen noar de fles, vind ik troost in Johnny Cash

De van oorsprong Poolse Krzystof Groen won in 2016 en 2017 de publieksprijs bij het Grunneger Laidjesfestival. Hij laat zich in zijn muziek inspireren door Johnny Cash, wat ook blijkt uit een tekstregel uit het winnende nummer: ‘In ploats van te griepen noar de fles, vind ik troost in Johnny Cash.’ Het nummer werd geschreven door Henk Puister, grootleverancier van liedteksten voor verscheidene Groningse artiesten. Naast schrijver is Puister ook een begenadigd voordrager van o.a. eigen werk. Samen met de Brabantse Cor en Jos Swanenberg komen ze spelen en vertellen over hun eerste gezamenlijk album.

Wanneer: zondag 6 mei om 15.00 uur*

Waar: Talenpaviljoen MeM, gratis toegang

* MeM is zondag geopend vanaf 10.00 uur

donderdag 24 mei

Stadsmuzikant van Groningen komt naar Leeuwarden

Het nieuwe duo Bert Hadders en Joost Dijkema speelt donderdag onder de rokken van MeM. Gitaarvirtuoos Joost Dijkema is sinds 2017 de officiele stadsmuzikant van Groningen. Hadders heeft in hetzelfde jaar afscheid genomen van zijn Nozems. Ruim 10 jaar heeft Bert Hadders samen met de Nozems in de voorhoede gespeeld van de Groninger popmuziek.

Zoals iedere donderdagavond wordt de avond gecompleteerd door een Friese act. Deze keer een avond van mannen met gitaren, sterke verhalen en veel muziek.

Vanuit Fryslân zal Baldrs Draumar namelijk het podium bestijgen. Deze band raast al jaren plunderend over de podia met epische en vurige folkmetalmuziek. Door deze verrassende combinatie van Friese en Groningse muzikanten belooft het een spannende avond te worden.

Wanneer: donderdag 10 mei om 20.00 uur*

Waar: Talenpaviljoen MeM, gratis toegang

* MeM is donderdag geopend vanaf 12.00 uur

zondag 27 mei

Een zoektocht naar de toekomst van je moedertaal

Marlene Bakker is een opvallende verschijning in het Groningstalige circuit. Jong, vrouw, eigenzinnig en gezegend met een prachtige stem. Op de rockacademie in Tilburg zong Marlene met name Engelstalig. Daardoor werd zij zich erg bewust van haar eigen roots en ging ze zich verdiepen in het Gronings en de Groningse muziek. Tijdens haar zoektocht, die ze zondag voort zal zetten, ging ze ook op zoek naar de toekomst van het Gronings. Samen met Jan Glas (schrijver/dichter), prof. dr. Goffe Jensma en het publiek gaat Marlene op zoek naar de toekomst van het Gronings.

De situatie van het Gronings wordt gespiegeld aan die van het Zeeuws. Vertelster Sankie Koster trad jarenlang op als caberetaire, tv-presentator en zangeres. In al haar werkzaamheden speelt taal een belangrijke rol. Ze speelt dan ook graag met talen, zoals haar moedertaal; het Zeeuws. Vanuit Zeeland wordt Koster geflankeerd door Veronique de Tier.

Wanneer: zondag 13 mei om 15.00 uur*

Waar: Talenpaviljoen MeM, gratis toegang

* MeM is zondag geopend vanaf 10.00 uur