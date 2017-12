(tekst: Kerst Huisman op Facebook)

Hoewel ik maar korte tijd lid ben geweest van de PvdA – ik was jarenlang lid van de kleine zuster PSP – zit ik toch vaak te denken aan de teloorgang van deze partij. Dat stemt mij niet vrolijk, omdat hiermee tegelijkertijd de sociaal-democratie naar de sodemieter lijkt te gaan. Dat is niet ongevaarlijk. Ik deel deze treffende analyse kort geleden van de hand van FB-vriend Ewald Engelen, omdat hij mijn zorg over de dreigende ondergang van de sociaal-democratie verwoordt. Juist… bij ons hier in Friesland-Fryslân, ooit de vele jaren dragende bakermat van de Nederlandse sociaal-democratie, lijkt me dat passend.

Ik zou alle FB-vrienden met bindingen met/in de PvdA in Fryslân willen oproepen, (met mij) in discussie te gaan over een nieuwe weg, die ingeslagen zou kunnen worden. Ik heb al eens daartoe voorgesteld: laat de Friese PvdA terugkeren tot de oude Friesche Volkspartij en die als uitgangspunt nemen voor een opnieuw in de Friese regio gewortelde sociaal-democratie. Die kan natuurlijk best wel samenwerken met sociaal-democraten elders, maar zou nadrukkelijk zijn eigen politieke weg uit moeten stippelen, vooral weg van het neoliberalisme van Kok, Bos en Dijsselbloem.

Uiteraard herinner ik me, dat FB-vriend Evert de Jong dat idee, zonder er ook verder maar een gedachte aan te wijden, ietwat raillerend heeft weggezet als een terugkeer naar de strijd tegen de drank. Hij verzuimde toen te vermelden, dat je tegenwoordig andere verslavingen hebt, waartegen een nieuw idealisme best strijd zou kunnen voeren. Zo zou een vernieuwde Friese sociaal-democratie opnieuw de strijd tegen de vijf K´s van Domela Nieuwenhuis (Kapitaal, Koning, Kazerne, Kroeg en Kerk) in zijn vaandel kunnen opnemen, maar nu als de strijd tegen de vijf M´s: Monetarisme (spreekt voor zich), Monarchie (spreekt eigenlijk ook voor zich), Militarisme (dus verzet tegen elk door de NAVO aangestookt dubieus militair avontuur in verre werelden), Marihuana (niet tegen de marihuana als geneesmiddel, maar als symbool voor allerlei dom makende roesmiddelen) en de Moskee (niet tegen individuele moslims, maar tegen hun geïnstitutionaliseerd geloof, en vooral ook voorstaan dat de vrijheid van godsdienst ook noodzakelijkerwijs moet inhouden: de vrijheid om de godsdienst te verlaten. En juist dat mankeert er bij de islam in hoge mate aan).

Ik weet wel dat het niet eenvoudig is. Sommige PvdA-vrienden zullen wel wat moeten wegslikken, maar ik denk dat hierin wel eens de redding van de sociaal-democratie zou kunnen schuilen. En niet in, zoals Ewald Engelen zegt: de trui van Spekman, of de zoveelste bekering van Lodewijk Asscher. En, zo voeg ik eraan toe, ook niet in de volkse taal van Lutz Jacobi. Henk Deinum, Jannewietske de Vries, Hein de Haan, Ria Glas, Jelma Knol, Henk Feitsma, Houkje Rijpstra, Wiebe Lageveen. En wie verder maar mee wil doen: Maaike Overeem, Ate de Jong, Andries Veldman, Jan van der Baan, en anderen. Want het gaat echt wel over een boven partijverschillen staande toekomst van ons allen.