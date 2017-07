Welcome to the Village (WttV) overweegt vertrek uit Leeuwarden. Hoe heeft het zover kunnen komen? Heel eenvoudig: de festivalorganisatie is een beetje wereldvreemd. Een week geleden was het prachtig mooi zomerweer maar zat recreatiegebied de Groene Ster elf dagen potdicht vanwege een driedaags muziekfestival. Officieel om veiligheidsredenen, naar later bleek vanwege een ander evenement omtrent innovaties. De drie festivalorganisaties hebben in toenemende mate de ergerlijke gewoonte het knooppunt van doorgaande fietspaden in de Groene Ster te blokkeren waardoor het gebied door bijna niemand te gebruiken is. Je zou verwachten dat aan het begin van een fietspad staat aangegeven dat het gestremd is. Ook dit jaar gecontroleerd: niet dus. Ik zag op de parkeerplaats langs het weggetje de Woelwijk een gezin met kleine kinderen met allemaal strandspullen. In de veronderstelling dat ze na een klein stukje lopen bij de kiosk zouden aankomen. Toen ik dat tafereel in het voorbijgaan zag dacht ik nog: die zijn over ruim een half uur weer bij de auto terug. Een illusie armer en een teleurstelling rijker. Het getuigt allemaal van minachting richting de dagrecreanten. Achter de geblindeerde schermen mocht een kleine elite wat knutselen aan veronderstelde innovaties, in de boze buitenwereld zouden die ongetwijfeld sneuvelen maar in het levende lab van WttV zouden ze een grotere overlevingskans hebben.

Dat maakt ik op uit een groot verhaal in de lokale Huis aan Huis-uitgave. Het is een lulverhaal. Innovaties mislukken niet zelden en een Amerikaanse hoogleraar genaamd Ron Adler heeft er onderzoek naar gedaan en zijn bevindingen te boek gesteld. Voor 15 euro kun je zijn boek getiteld ‘The Wide Lens: What Succesful Innovators See that Others Miss’ kopen, een voorproefje valt online te lezen op de website http://thewidelensbook.com . Wie de kansen op een succesvolle innovatie wil vergroten kan beter dit boek lezen dan bij WttV op het festivalterrein staan.

Bij de drie muziekfestivals in recreatiegebied de Groene Ster is er sprake van een vergiftigende cocktail: de organisaties zijn ietwat wereldvreemd en wensen uit zichzelf geen rekening te houden met de reguliere gebruikers voor wie het gebied bestemd is. De gemeente Leeuwarden zit er nog beroerder in als vergunningaanvrager en -verlener en toezichthouder. Een buitenstaander als een rechter moest er door toedoen van Stichting Groene Ster Duurzaam aan te pas komen: hij vernietigde alle vergunningen. Ik zou mij als gemeente de ogen uit de kop schamen. WttV kreeg dit jaar voor het eerst te maken met het strenge regime van geluidshandhaving waar ze bij Psy-Fi inmiddels gewend aan zijn geraakt. Verbolgen liet de organisatie in de Leeuwarder Courant weten dat de gemeente geen geschikte context voor festivals weet te realiseren. In Sneek hebben ze een leuk evenement rondom bewegen, het wordt georganiseerd vanuit Leeuwarden. Het gaat om de tegenhanger van de lokale Loop Leeuwarden. De organisatie van dat evenement wist ook geen geschikte context te realiseren. Kop op Welcome to the Village: na een doorstart is voor jullie elders een mooie toekomst weggelegd. Op een vernield recreatiegebied zitten we niet meer te wachten.