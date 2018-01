(tekst: Thea Feenema op Facebook)

30 jaren heb je alles samen met ons meegemaakt. Je hebt kinderwagens met baby’s gezien en je hebt diezelfde baby’s van toen met kinderwagens zien lopen met hun baby er in. Je hebt mensen hier zien komen en je hebt mensen zien gaan. Vogels bouwden hun nesten tussen je takken en in de zomer huisden er vleermuizen in je bladerdak. Ik heb je ruim 30 jaar geleden geplant zien worden en vanmorgen klonk het gekraak van jouw takken toen ze eraf getrokken werden als een schreeuw van pijn. Ik heb je tot een trotse boom zien groeien en nu lig je in stukken gezaagd op de kille straat. Ik zal je missen.