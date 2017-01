(tekst: de Stienser)

Het 2e open Fries kampioenschap ijszwemmen wordt op zaterdag 15 januari 2017 in Stiens verzwommen. Om 15.00 uur springen de eerste zwemmers het water in voor de 100 meter vrije slag.

Het programma gaat die middag verder met:

200m vrije slag dames/ heren

400m vrije slag dames/ heren

4 x 100m vrije slag mix teams

Aanmelden voor 8 januari via www.openwaterswimming.club.

Open Nederlandse Kampioenschappen IJszwemmen

Dit evenement is tevens de laatste mogelijkheid om je te kwalificeren voor de Open Nederlandse Kampioenschappen IJszwemmen in zwembad Waterdam in Volendam, dat op 27 en 28 januari 2017 wordt gezwommen.