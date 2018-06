(tekst: persbericht)

Iepen Mienskip van Culturele Hoofdstad trekt 70% meer Airbnb-bezoekers

Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft grote aantrekkingskracht op bezoekers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers

van Airbnb. Vooral het thema van de ‘iepen mienskip’ is belangrijk voor

Airbnb-gasten, omdat zij tijdens hun verblijf graag deel willen uitmaken van de

lokale gemeenschap om zo optimaal van de Friese cultuur te kunnen genieten. Al

ruim 8000 bezoekers hebben dit jaar een verblijf bij een Airbnb gastheer of

-vrouw in Leeuwarden geboekt, een stijging van ruim 15% ten opzichte van vorig

jaar. Airbnb verwacht over heel 2018 12.000 gasten in Leeuwarden, een stijging

van 70%.

Airbnb stelt mensen in staat om hun woning te delen met bezoekers van over de hele

wereld. Ook in Leeuwarden stellen lokale bewoners en gezinnen hun woning graag

open om gasten te ontvangen. Tot nu toe hebben ruim 8000 gasten uit 52 landen en

bijna 900 steden een verblijf via Airbnb in Leeuwarden geboekt. Enkele

interessante data:

Ruim 8000 gasten hebben Leeuwarden al bezocht of hebben een verblijf voor later dit

jaar geboekt

o

De meeste gasten komen uit Nederland (bijna 5000), Duitsland (ruim 1800) en

België (ruim 300)

o

Van de Nederlandse gasten komen er 1100 uit Amsterdam, 450 uit Utrecht en 250

uit Groningen

o

Bijna 20% van de gasten zijn gezinnen met kinderen

o

Gasten verblijven gemiddeld 2 nachten in Leeuwarden

De gemiddelde prijs voor een Airbnb-kamer is 51 euro per nacht, waardoor een bezoek

aan de Culturele Hoofdstad goed betaalbaar is.

In totaal leveren deze bezoekers Airbnb-hosts ruim 650.000 euro aan inkomsten op

voor de bewoners van Leeuwarden:

o

Een typische host verdient ongeveer 1800 euro per jaar

o

64% van de hosts is vrouw

o

25% van de hosts is 65+

Pieter Guldemond, Public Policy Manager van Airbnb in Nederland:

“De ‘Iepen Mienskip’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 past uitstekend bij de Airbnb

gemeenschap die de Friese cultuur en samenleving wil leren kennen. Dankzij

lokale inwoners die hun woning via Airbnb delen, kunnen ook veel extra bezoekers

worden gehuisvest tijdens dit soort bijzondere evenementen en wordt de bestaande

ruimte in de stad efficiënter en daarmee duurzamer gebruikt. Daarnaast levert

Airbnb een economische impuls voor de lokale bevolking omdat gastheren- en

vrouwen op Airbnb tot 97% van de kamerprijs ontvangen.”

(foto: Simon van der Woude)