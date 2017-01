(tekst: Fryslân 1)

Zelfs wie pas vandaag onder zijn platte steen is uitgekropen, kan het niet ontgaan dat per heden een opmerkelijke man leider is van de Verenigde Staten. Beddenwinkel Meulen & Baarsma slaat er een onsmakelijk slaatje uit: Donald J. Trump als glitterheld.

Door Wiebe Pennewaard

Vergeleken met Donald Trump is mijn kleinzoon Thomas een toonbeeld van rust, redelijkheid, intelligentie en zelfbeheersing. Het verschil is dat Thomas over vier weken pas twee jaar wordt, en Donald over twintig weken al 71 jaar. Trump gedroeg zich altijd al als een verwende kleuter. Impulsief, onberekenbaar, driftig, links en rechts discriminerend. Tot nu wijst weinig erop dat hij zich als president van een wereldmacht heel anders zal opstellen.

Lees hier verder