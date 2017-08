(tekst: Pararius)

Huurprijs vrije sector stijgt buiten de Randstad veel harder

02-08-2017

Prijzen in grote Randstadsteden stabiliseren, prijzen daarbuiten in de lift

Pararius Huurmonitor Q2 2017

Amsterdam, 3 augustus 2017 – Na maanden van aanzienlijke huurprijsstijgingen in de vrije huursector lijken de huurprijzen in de Randstadprovincies te stagneren. Het afgelopen kwartaal stabiliseerden de gemiddelde huurprijzen in de vrije sector in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Buiten de Randstad is echter het tegenovergestelde zichtbaar. In die provincies stegen de huurprijzen het afgelopen kwartaal gemiddeld twee keer zoveel als binnen de grenzen van de Randstad.

