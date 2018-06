De huren van winkelpanden aan de Nieuwestad en Ruiterskwartier zijn voor enkele panden in korte tijd met 35 procent gedaald. Ondernemer Okele van der Kam zegt desgevraagd dat de huur van zijn pand aan het Ruiterskwartier 8 maar liefst 108.000 euro per jaar bedroeg. Nu hij in augustus naar een pand aan de Nieuwestad 80 verhuist is de huur van het koppand op de hoek bij de Doelesteeg verlaagd naar 85.000 euro per jaar.

Van der Kam zegt zich te hebben vergist met de verhuizing van zijn herenmodezaak van de Stationsweg naar het Ruiterskwartier. ‘Toen wij destijds het besluit namen om te verhuizen naar de nieuwbouw van het Ruiterskwartier leek de recessie voorbij. We hadden mooie prognosestaatjes opgesteld. Op papier klopte het allemaal en zou de omzet met enkele procenten per jaar stijgen.’ Maar de praktijk pakte anders uit. ‘De omzet steeg niet mee met de opgestelde cijfers. We zijn overigens wel op tijd weggegaan van de Stationsweg.’ Ook de oppervlakte van de winkel viel hem tegen. ‘De etalage nam een fors deel van de winkel in beslag.’

Wat Van der Kam ook probeerde, zijn verhuurder het Groningse Visser Vastgoed wilde van geen wijken weten en hield zich vast aan de forse huur. ‘Een starre verhuurder. Pas toen we ons contract konden opzeggen en dat ook deden werd ons een huurverlaging aangeboden.’ Van der Kam verhuist nu van een huurpand naar een pand dat hij in bezit heeft. Ook modezaak Esprit aan de Wirdumerdijk worstelde met de verhurende partij, een pand van Douwe Blom Beheer. Ook hier werd geen gevolg gegeven aan de malaise waarin de modebranche verkeert. Esprit besloot eveneens te verhuizen naar een locatie met een mildere huur: naast het nieuwe pand van Van der Kam.

Van der Kam: ‘Het pand Nieuwestad 78 is met 20 procent naar beneden gegaan. Het is geen vetpot in de modewereld. We hebben de laatste drie jaar weer met winst gedraaid maar daarvoor moesten we alles uit de kast halen.’ Visser Vastgoed bood wel aan om met Van der Kam mee te denken. ‘Hij wilde mijn jaarrekening wel bestuderen om te bekijken waar we op konden bezuinigen. Leek mij geen goed idee.’

Het is overigens niet ondenkbeeldig, zo verwacht Van der Kam, dat de huren aan de schaduwzijde van de Nieuwestad weer gaan stijgen. ‘Dat komt omdat de zonzijde door de gemeente Leeuwarden is vrijgegeven voor horeca.’ Dan vullen de panden die daar niet tussen willen zitten de lege gaten aan de overkant van de belangrijkste winkelstraat van Leeuwarden weer op. ‘En dan krijg je weer een prijsstijging.’

Van der Kam is ook eigenaar van het pand waar voorheen automatiek Tromp gevestigd was. Het pand is inmiddels gesloopt en wordt verbouwd tot restaurant (El Toro op de begane grond en eerste etage) met enkele appartementen. Waarom die verbouwing zo lang op zich liet wachten? ‘Dat lag aan de gemeente. Eerst hadden we anderhalf jaar te maken met de afdeling monumenten en daar na nog een paar jaar met de afdeling stedenbouw. Nu komt de vertraging door onszelf. Tot drie keer toe is de bouw stilgelegd na het vinden van asbest.’