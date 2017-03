(tekst: Woonbond)

Huurders zagen inkomen dalen en huur fors stijgen

Woonbond wil 10% huurverlaging

Volgens de Woonbond moet een nieuw kabinet kiezen voor huurverlaging. Het besteedbaar inkomen van huurders is de afgelopen jaren gedaald, en de huurprijzen zijn juist fors gestegen.

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis €900,- gedaald. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist €816,- duurder geworden ten opzichte van 2012. ‘Huurders komen zo in de knel. Dit gaat niet langer,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers.

Koper beter af dan huurder

Huren is in veel gevallen duurder geworden dan wonen in een koopwoning. Gemiddeld betalen huurders €72.- per vierkante meter, en kopers €68,-. De groep huurders die net geen huurtoeslag ontvangt is helemaal duurder uit. In een krappe woningmarkt betalen deze huurders €83,- per vierkante meter en kopers €60,- .

‘De huren moeten 10% omlaag om te zorgen voor betaalbare huurprijzen,’ stelt woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een nieuw kabinet moet betaalbaarheid in de sociale huursector weer centraal stelen. Door de huurexplosie de afgelopen jaren zijn veel huurders financieel in de problemen gekomen.’

Uit berekeningen van de huurdersorganisatie blijkt ook dat de ruimte voor huurverlaging én noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en energiebesparende woningverbeteringen er is. Paping: ‘Het is een kwestie van politieke wil.’ Door de afschaffing van de verhuurderheffing krijgt de corporatiesector de nodige financiële ruimte. Aangezien er in 2021 een begrotingsoverschot van 6,7 miljard is geraamd, is er ruimte om de heffing af te schaffen.

Gunstig effect huurtoeslag

De uitgaven voor de huurtoeslag zullen met ruim 400 miljoen dalen wanneer de huurprijzen 10% worden verlaagd. Paping: ‘Zo pompen we niet onnodig geld rond.’